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«Стараемся сосредоточиться на моментах, которые касаются именно нашей страны». Издательство «Беларусь» отмечает 100-летний юбилей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Издательство «Беларусь» – старейшее в нашей стране – отмечает 100-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь увидели свет книги многих известных белорусских писателей. За век выпущены тысячи экземпляров суммарным тиражом в десятки миллионов.
Даже в самые сложные периоды издательство «Беларусь» не прекращало свою деятельность. Например, в коллекции до сих пор сохранилась уникальная книга стихов Янки Купалы, датируемая 1944-м годом.
Роль издательства заметна и в истории современной Беларуси. Изданные книги дали толчок к развитию науки и искусства. За 2020 год издательство выпустило шесть десятков наименований книг общим тиражом почти в 90 тысяч экземпляров.
Сергей Пешин, директор издательства «Беларусь»:
Наиболее интересной с моей точки зрения была серия книг «Падарожжа па родным краі», посвященная Году малой родины. Мы хотим, чтобы из этих фрагментов мозаики нашей малой родины с этих местечек, в конце работы над этой серией у нас создалась одна наша цельная, большая Беларусь.
Анжела Садовская, ведущий специалист издательства «Беларусь»:
Свои поздравления коллективу «Беларуси» лично высказали руководители других издательств, парламентарии и министры. Лучших отметили почетными грамотами и нагрудными знаками.
Андрей Кунцевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Сейчас издательство также продолжает серию «Палац мастацтва», где представлены работы современных художников. Более трех десятков книг насчитывает серия «Славутыя мастакі з Беларусі», которая была создана совместно с Национальным художественным музеем. Совсем скоро белорусский читатель увидит книгу, посвященную аварии на Чернобыльской АЭС.
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«Стараемся сосредоточиться на моментах, которые касаются именно нашей страны». Издательство «Беларусь» отмечает 100-летний юбилей
Новости Беларуси. Издательство «Беларусь» – старейшее в нашей стране – отмечает 100-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь увидели свет книги...
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