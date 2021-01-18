ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Стараемся сосредоточиться на моментах, которые касаются именно нашей страны». Издательство «Беларусь» отмечает 100-летний юбилей

18.01.2021 21:21 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Издательство «Беларусь» – старейшее в нашей стране – отмечает 100-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь увидели свет книги многих известных белорусских писателей. За век выпущены тысячи экземпляров суммарным тиражом в десятки миллионов.

Во многом именно это издательство способствовало развитию отрасли в стране и в советский период, и в новейшей истории суверенной Беларуси.

«Стараемся сосредоточиться на моментах, которые касаются именно нашей страны». Издательство «Беларусь» отмечает 100-летний юбилей

Даже в самые сложные периоды издательство «Беларусь» не прекращало свою деятельность. Например, в коллекции до сих пор сохранилась уникальная книга стихов Янки Купалы, датируемая 1944-м годом.

Роль издательства заметна и в истории современной Беларуси. Изданные книги дали толчок к развитию науки и искусства. За 2020 год издательство выпустило шесть десятков наименований книг общим тиражом почти в 90 тысяч экземпляров.

«Стараемся сосредоточиться на моментах, которые касаются именно нашей страны». Издательство «Беларусь» отмечает 100-летний юбилей

Сергей Пешин, директор издательства «Беларусь»:
Мы работаем под слоганом «Беларусь» о Беларуси». Мы стараемся сосредоточиться на моментах, которые касаются именно нашей страны, ее представляем.

Наиболее интересной с моей точки зрения была серия книг «Падарожжа па родным краі», посвященная Году малой родины. Мы хотим, чтобы из этих фрагментов мозаики нашей малой родины с этих местечек, в конце работы над этой серией у нас создалась одна наша цельная, большая Беларусь.

«Стараемся сосредоточиться на моментах, которые касаются именно нашей страны». Издательство «Беларусь» отмечает 100-летний юбилей

Анжела Садовская, ведущий специалист издательства «Беларусь»:
Мы будем продолжать эти лучшие традиции и, естественно, совершенствовать все, что касается новейших технологий в книгопечатании.

«Стараемся сосредоточиться на моментах, которые касаются именно нашей страны». Издательство «Беларусь» отмечает 100-летний юбилей

С юбилеем издательство поздравил и Президент Александр Лукашенко, отметив, что сегодня его коллектив выполняет важную миссию – создает летопись независимой Беларуси.

Свои поздравления коллективу «Беларуси» лично высказали руководители других издательств, парламентарии и министры. Лучших отметили почетными грамотами и нагрудными знаками.

«Стараемся сосредоточиться на моментах, которые касаются именно нашей страны». Издательство «Беларусь» отмечает 100-летний юбилей

Андрей Кунцевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Вельмі прыемна, што нават па прашэсці ста гадоў гэтая ўстанова працягвае лепшыя традыцыі айчыннай выдавецкай справы, пры гэтым само выдавецтва не стаіць на месцы, а развіваецца, шукае новыя формы і імкнецца ўмацоўваць вобраз Беларусі як краіны з багатай культурнай і гістарычнай спадчынай.  

Игорь Луцкий: Беларусь – молодое государство, которое должно развиваться, свои приоритеты выстраивать (читать далее). 

«Стараемся сосредоточиться на моментах, которые касаются именно нашей страны». Издательство «Беларусь» отмечает 100-летний юбилей

Сейчас издательство также продолжает серию «Палац мастацтва», где представлены работы современных художников. Более трех десятков книг насчитывает серия «Славутыя мастакі з Беларусі», которая была создана совместно с Национальным художественным музеем. Совсем скоро белорусский читатель увидит книгу, посвященную аварии на Чернобыльской АЭС. 

Люди в материале: Александр Лукашенко, Сергей Пешин, Анжела Садовская, Андрей Кунцевич, Игорь Луцкий

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Издательство «Беларусь» – старейшее в нашей стране – отмечает 100-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь увидели свет книги...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жители Смолевичей отправили письма всем политзаключенным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by