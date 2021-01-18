ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Игорь Луцкий: Беларусь – молодое государство, которое должно развиваться, свои приоритеты выстраивать

18.01.2021 21:21 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Издательство «Беларусь» – старейшее в нашей стране – отмечает 100-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С юбилеем издательство поздравил и Президент Александр Лукашенко, отметив, что сегодня его коллектив выполняет важную миссию – создает летопись независимой Беларуси.

Игорь Луцкий: Беларусь – молодое государство, которое должно развиваться, свои приоритеты выстраивать

Игорь Луцкий, министр информации Беларуси:
Издательство «Беларусь» было создано в непростое время. 1921-й год – становление страны. Можно сказать, что сейчас наша страна тоже находится в стадии становления, несмотря на 26 лет независимости. Мы молодое государство, которое должно развиваться, которое должно свои приоритеты выстраивать.

Сегодня, как и сто лет назад, издательство должно быть встроено в систему отношений между гражданами, поэтому общественно-политическая книга должна вернуться.

«Стараемся сосредоточиться на моментах, которые касаются именно нашей страны». Издательство «Беларусь» отмечает 100-летний юбилей (читать далее).   

Люди в материале: Александр Лукашенко, Игорь Луцкий

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Издательство «Беларусь» – старейшее в нашей стране – отмечает 100-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С юбилеем издательство...
 
Новости дня
Новости разные
 
Цепкало предложил рассказать миру о режиме. Концентрационных лагерях, людях во дворах и в квартирах без опознавательных знаков и в масках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by