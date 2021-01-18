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Игорь Луцкий: Беларусь – молодое государство, которое должно развиваться, свои приоритеты выстраивать
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Издательство «Беларусь» – старейшее в нашей стране – отмечает 100-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Игорь Луцкий, министр информации Беларуси:
Сегодня, как и сто лет назад, издательство должно быть встроено в систему отношений между гражданами, поэтому общественно-политическая книга должна вернуться.
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Игорь Луцкий: Беларусь – молодое государство, которое должно развиваться, свои приоритеты выстраивать
Новости Беларуси. Издательство «Беларусь» – старейшее в нашей стране – отмечает 100-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С юбилеем издательство...
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