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У минчан взорвался отопительный котел. Часть дома разрушена

18.01.2021 21:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в частном доме по 3-му Загородному переулку случился взрыв отопительного котла. Люди не пострадали, в отличие от самого дома. Летняя кухня оказалась разрушена. На место прибыли сотрудники МЧС. В доме живет дочь собственницы и двое ее детей. Им было предложено временное жилье в маневренном фонде, но они отказалась: на этом же участке стоит дом родственников, где они планируют жить, пока не восстановят свое жилье, сообщает телеграм-канал Мингорисполкома.

У минчан взорвался отопительный котел. Часть дома разрушена

Завтра утром к семье приедут сотрудники «Белгосстраха». Также будет дано поручение управлению архитектуры оперативно рассмотреть вопрос восстановления постройки и рассмотрена возможность оказания семье помощи по линии соцзащиты.

У минчан взорвался отопительный котел. Часть дома разрушена
 
 
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Сегодня в частном доме по 3-му Загородному переулку случился взрыв отопительного котла. Люди не пострадали, в отличие от самого дома. Летняя кухня оказалась...
 
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