У минчан взорвался отопительный котел. Часть дома разрушена

Источник материала: Onliner

Сегодня в частном доме по 3-му Загородному переулку случился взрыв отопительного котла. Люди не пострадали, в отличие от самого дома. Летняя кухня оказалась разрушена. На место прибыли сотрудники МЧС. В доме живет дочь собственницы и двое ее детей. Им было предложено временное жилье в маневренном фонде, но они отказалась: на этом же участке стоит дом родственников, где они планируют жить, пока не восстановят свое жилье, сообщает телеграм-канал Мингорисполкома.





Завтра утром к семье приедут сотрудники «Белгосстраха». Также будет дано поручение управлению архитектуры оперативно рассмотреть вопрос восстановления постройки и рассмотрена возможность оказания семье помощи по линии соцзащиты.



