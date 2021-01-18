Белорус снял термометр у себя на работе: он показывает –10. На предприятии говорят, что это нормально

Источник материала: Салiдарнасць

Сегодня по телеграм-каналам разлетелось видео, на котором работник фанерного завода ОАО «ФанДОК» показывает, при какой температуре приходится трудиться работникам лущильного отделения.

Столбик термометра на записи совсем короткий: он едва касается показателя в –10. Работать в таких условиях непросто, но руководство предприятия утверждает, что это совершенно нормально, а работникам за такие условия доплачивают.

Предприятие «ФанДОК» находится в Бобруйске, оно занимается деревообработкой и сотрудничает со всем известной Ikea. Видео было сделано сегодня, его опубликовал канал «Бобруйск Online».

Заместитель генерального директора ОАО «ФанДОК» Марина Валентиновна Овсяник на вопрос об условиях труда ответила, что по нормам помещение отапливаться не должно, а форс-мажором такая температура не считается.

— Я посмотрела видео, которое уже все видели. Предполагаю, что оно сделано в лущильном отделении. Фанерный завод сдавался в 2017 году после реконструкции, в этот момент была произведена полная модернизация. По технологическим операциям там не запланировано отопление. Это не форс-мажор, так происходит из года в год (разве что в прошлом году зима была теплой).

В соответствии с этим наши работники получают доплату за работу в неблагоприятных температурных условиях. К тому же, когда температура падает ниже десяти градусов, они работают по повышенным сдельным расценкам (это оговорено Положением).

Плюс по требованию нашего генерального директора оборудованы комнаты для обогрева: и столовая, и комната приема пищи, и новые бытовые помещение. Там сделан ремонт, установлены чайники и кулеры с горячей водой. Все меры соблюдены, поэтому я не понимаю, почему всех так возбудило это видео.

У нас несколько цехов так работает, а некоторые сотрудники и на улице работают. Мы людей обеспечиваем теплой одеждой, обувью — не вижу никаких проблем, — прокомментировала Марина Валентиновна.

На БелАЗе было +7

Эта фотография была сделана на выходных в одном из цехов предприятия. Сегодня, по сообщениям работников, там тоже холода.





Фото t.me/minsk_new

Сегодня утром в официальном телеграм-канале БелАЗа появилось сообщение, в котором представители завода говорят о проблеме:

— В настоящее время в связи с резким ухудшением погодных условий все производственные подразделения БелАЗа обследуются на предмет температурного режима.

В производственных цехах предприятия обеспечивается температурный режим, соответствующий санитарным нормам. В одном из цехов произошло снижение температуры воздуха, связанное с разрегулировкой системы теплоснабжения, возникшей в результате проводимой ранее модернизации производства.

В настоящее время ведутся работы по восстановлению температурного режима в цеху. Данный вопрос стоит на строгом контроле у соответствующих служб предприятия, а все возникающие вопросы решаются в оперативном режиме.