«Нет условий, но что мешает нам это делать». Молодая семья переехала в деревню и готова выпустить первый белорусский хамон

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Хамон по-белорусски. Начинающий фермер из-под Кобрина задался целью создать первый в Беларуси эксклюзивный мясной деликатес не хуже испанского. Два года назад молодая семья Алексея Романюка переехала из города в деревню и на дедовской земле начала свое дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как живет хозяйство на сотню голов и почему молодые люди местом для жизни наперекор трендам выбирают деревню? Репортаж Кристины Протосовицкой.





Алексей Романюк, фермер:

Один из первых подарков, что нам был, когда люди узнали, что мы переехали в деревню, – наш хороший друг подарил свинью. Как говорится, подложил свинью, и с этой свиньи у нас все начало закручиваться.





Первый кучерявый товарищ еще в дедовском сарае перевернул с ног на голову жизнь Алексея и Виктории. Возвращение на малую родину два года назад обещало стать триумфальным. Трехлетний сын Рома, хаски Лэйби и кот Мурка. Такой компанией городские жители «этажей» окунулись в деревенский быт. Поначалу даже не было дров – вспоминают ребята. А сегодня свое хозяйство на сотню голов – от овечек до свинок.





Явно выражено – готовятся к зиме. Летом шерсть у них намного короче. Зима приходит – начинаются завитушки. Вот они такие кучеряшки.

Почти четыре десятка кучерявых поросят. Венгерские пуховые мангалицы прельщают фермеров своей неприхотливостью и сильным иммунитетом. Живут под открытым небом. Всего-то им нужно в холода забуриться в солому. А едят все подряд. Хозяева даже отправляют на выгул в лес: там они могут полакомиться желудями. Их еще называют пастушьими свиньями.





Это не комплексная свинина, которая идет для переработки. Именно если заниматься каким-то мясным деликатесом, эта идеально подходит порода.





Самое ценное у этой породы – мясо с низким содержанием холестерина. Именно такую свинину используют для испанского деликатеса. Алексей хочет повторить не столько сам хамон, сколько белорусский аналог – кумпяк. Рецепт наших прабабушек. Мясо выдерживается при определенной температуре. Как дорогое вино, чем дольше, тем ценнее. Вплоть до года.





Он нарезается тонкими ломтиками, подается под хорошее вино, под дыньку, под разные овощи.





Пока у семьи личное подсобное хозяйство. Но в планах – свое фермерское. Под названием «Наше – первое». Документы готовят, есть уже первые два гектара земли. Планы на весну – засеять так, чтобы не осталось и сантиметра.





Надо заходить, задавать вопросы, и он будет решаться. Никто же к тебе не придет, не скажет, что вот вам земля, берите, делайте. Надо самим думать.

Во всем мамин и папин помощник – маленький Рома. Несмотря на юный возраст, он знает, как заботиться о животных. Парень растет самостоятельным.





– А кем ты хочешь стать когда вырастешь?

– Фермером.

– А почему?

– Потому что у нас есть свиньи.

– А ты их кормишь?

– Да?

– А чем их обычно кормишь?

– Картошкой.

А еще здесь можно научить ребенка заботиться о животных и с трепетом относиться к земле.





Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Что для городских в диковинку, для деревенских – будни. Этому малышу всего несколько дней отроду. Мама отказалась от ягненка, поэтому его нужно кормить вот так из соски строго по часам. Кушай.





Прадед Алексея из здешних мест. Все дома при Польше были поделены между его сыновьями. Внук сегодня собирает свою малую родину и хочет вдохнуть в нее новую жизнь.





Мы когда переезжали, говорю: «Вик, Год малой родины». Наша родина здесь, мы здесь родились, выросли. Здесь я себя помню с самого детства. Да, нет комфорта, нет никаких условий, но а что мешает нам это делать, то есть создавать что-то. Надо брать и делать.





А недавно Виктория устроилась социальным работником. Трижды в неделю заботится о местных – уже официально. Близкие Надежды Николаевны живут далеко, а помогает здесь и сейчас в это непростое время пандемии Виктория.





Надежда Крачко, жительница деревни Липово:

Теперь молодых таких нет. Веселей, потому что есть до кого дозваться. Скорую нужно – вызовет. Таблетки привезет, воды принесет, дров принесет. А мне уже 80.

В будущем Алексей мечтает передать свое дело сыну. В юные годы и сам хлебнул заморских щей, поэтому сегодня твердо уверен в том, что делает.





В Польше я работал на пана, а тут я работаю на свою перспективу, на свой интерес, на свое хозяйство. Поэтому, конечно, чувствуется разница. В Польше ты всегда будешь работать на Пана. Это надо прекрасно понимать.

Интернет-банкинг в двух километрах, а сеть тянет в избранных местах. То, что одних пугает, для других – стимул развиваться. И Алексей уверен: через лет десять в Липово будет не только Wi-Fi, но и новая счастливая жизнь.