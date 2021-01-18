Источник материала: Хартия'97

США введут санкции против российского корабля, строящего «Северный поток-2» 18.01.2021, 21:30

фото: ap

США уже проинформировали о своих планах Германию и других европейских партнеров.

Соединенные Штаты планируют ввести санкции в отношении российского корабля-трубоукладчика "Фортуна" и его владельца, российской компании KVT-RUS.

Как сообщает "Европейская правда" , об этом пишет немецкое издание Handelsblat.

По данным издания, США уже проинформировали о своих планах Германию и других европейских партнеров.

Это будет первый случай, когда США не только угрожают санкциями, но фактически введут их против "Северного потока-2".

Основой решения является Закон о санкциях CAATSA, сокращенное от "Закон о противодействии американским противникам путем санкций", который недавно был усилен Конгрессом США.

"Мы будем продолжать принимать все необходимые и соответствующие меры для противодействия "Северному потоку-2". Хотя мы не комментируем будущие санкционные меры, мы будем продолжать обмен идеями с союзниками и партнерами по потенциальных санкциям", - заявил пресс-секретарь посольства США в Германии.

По его словам, американское правительство надеется, "что Германия пересмотрит свою позицию по газопроводу "Северный поток-2".

"Газпром" решил достраивать газопровод "Северный поток-2" собственными силами после того, как из-за санкций США его швейцарский подрядчик остановил работу. На сегодня из примерно 2460 км газопровода уложено более 2300 км (т.е. 94%).

В декабре "Фортуна" построила 2,6 км магистрали "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Германии.

С 15 января возобновилось в водах исключительной экономической зоны Дании. На прошлой неделе "Фортуна" вышла из немецкого порта Висмар, но через день пути остановилась на рейде порта Росток.

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