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США введут санкции против российского корабля, строящего «Северный поток-2»
Источник материала: Хартия'97
США введут санкции против российского корабля, строящего «Северный поток-2»
США уже проинформировали о своих планах Германию и других европейских партнеров.
Соединенные Штаты планируют ввести санкции в отношении российского корабля-трубоукладчика "Фортуна" и его владельца, российской компании KVT-RUS.
Как сообщает
По данным издания, США уже проинформировали о своих планах Германию и других европейских партнеров.
Это будет первый случай, когда США не только угрожают санкциями, но фактически введут их против "Северного потока-2".
Основой решения является Закон о санкциях CAATSA, сокращенное от "Закон о противодействии американским противникам путем санкций", который недавно был усилен Конгрессом США.
"Мы будем продолжать принимать все необходимые и соответствующие меры для противодействия "Северному потоку-2". Хотя мы не комментируем будущие санкционные меры, мы будем продолжать обмен идеями с союзниками и партнерами по потенциальных санкциям", - заявил пресс-секретарь посольства США в Германии.
По его словам, американское правительство надеется, "что Германия пересмотрит свою позицию по газопроводу "Северный поток-2".
"Газпром" решил достраивать газопровод "Северный поток-2" собственными силами после того, как из-за санкций США его швейцарский подрядчик остановил работу. На сегодня из примерно 2460 км газопровода уложено более 2300 км (т.е. 94%).
В декабре "Фортуна" построила 2,6 км магистрали "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Германии.
С 15 января возобновилось в водах исключительной экономической зоны Дании. На прошлой неделе "Фортуна" вышла из немецкого порта Висмар, но через день пути остановилась на рейде порта Росток.
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США уже проинформировали о своих планах Германию и других европейских партнеров.
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