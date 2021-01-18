ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

США введут санкции против российского корабля, строящего «Северный поток-2»

18.01.2021 21:39 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

США введут санкции против российского корабля, строящего «Северный поток-2»

  • 18.01.2021, 21:30
США введут санкции против российского корабля, строящего «Северный поток-2»
фото: ap

США уже проинформировали о своих планах Германию и других европейских партнеров.

Соединенные Штаты планируют ввести санкции в отношении российского корабля-трубоукладчика "Фортуна" и его владельца, российской компании KVT-RUS.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет немецкое издание Handelsblat.

По данным издания, США уже проинформировали о своих планах Германию и других европейских партнеров.

Это будет первый случай, когда США не только угрожают санкциями, но фактически введут их против "Северного потока-2".

Основой решения является Закон о санкциях CAATSA, сокращенное от "Закон о противодействии американским противникам путем санкций", который недавно был усилен Конгрессом США.

"Мы будем продолжать принимать все необходимые и соответствующие меры для противодействия "Северному потоку-2". Хотя мы не комментируем будущие санкционные меры, мы будем продолжать обмен идеями с союзниками и партнерами по потенциальных санкциям", - заявил пресс-секретарь посольства США в Германии.

По его словам, американское правительство надеется, "что Германия пересмотрит свою позицию по газопроводу "Северный поток-2".

"Газпром" решил достраивать газопровод "Северный поток-2" собственными силами после того, как из-за санкций США его швейцарский подрядчик остановил работу. На сегодня из примерно 2460 км газопровода уложено более 2300 км (т.е. 94%).

В декабре "Фортуна" построила 2,6 км магистрали "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Германии.

С 15 января возобновилось в водах исключительной экономической зоны Дании. На прошлой неделе "Фортуна" вышла из немецкого порта Висмар, но через день пути остановилась на рейде порта Росток.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
США уже проинформировали о своих планах Германию и других европейских партнеров.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорус снял термометр у себя на работе: он показывает –10. На предприятии говорят, что это нормально
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by