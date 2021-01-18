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Жители Смолевичей отправили письма всем политзаключенным

18.01.2021 21:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Жители Смолевичей отправили письма всем политзаключенным

  • 18.01.2021, 21:17
Жители Смолевичей отправили письма всем политзаключенным

Локомотив добра и солидарности очень скоро доберется до цели.

Жители Смолевичей отправили письма всем политзаключенным

"Мы не забываем тех, кто попал под жернова этого "колхозного ржавого комбайна"! - пишут жители Смолевичей телеграм-каналу “Баста!”.

- Мы верим, что наш локомотив добра и солидарности очень скоро доберется до цели, ведь мы стали на правильные рельсы. Парадокс в том, что состав движется на полном ходу, а эти рельсы прокладывают впереди бегущие смелые и целеустремленные земляки.

Да, это тяжело. Но нельзя останавливаться! Иначе поезд сойдёт с рельс и худо будет всем, в том числе, прокладывающим рельсы. А в вагонах едут тоже наши люди, которые просто почитывают газетку и не замечают тех усилий, что приходится прилагать тем нескольким впереди состава. Они просто хотят доехать до нужной станции. А наши узники - это пассажиры, которые сидят на глухой заброшенной станции и ждут поезда. А расписания нет, и неизвестно, приедет ли поезд или станет на полпути, или эти рельсы кто-то построит в другом направлении.

Белорусы, мы прокладываем рельсы в правильном направлении! Мы не имеем прав остановиться!"

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Локомотив добра и солидарности очень скоро доберется до цели.
 
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