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Это Беларусь: более 1000 уголовных дел заведено в связи с выборами и протестами
Источник материала: Партизан
"С начала кампании по выборам президента Беларуси в 2020 году, за восемь месяцев в стране заведено более 1000 уголовных дел против участников президентской гонки, активистов их штабов, участников мирных акций протеста, которые проходили после избирательной кампании", -
ОМОН в действии. Фото: Наталья Федосенко / ТАСС
Чаще всего, по данным правозащитников, уголовные дела возбуждались по статье о массовых беспорядках ("Весне" известно о минимум 182 фигурантах таких уголовных дел), а также по статье о действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Так, только после акции в начале ноября, когда протестующие направились в урочище Куропаты, было возбуждено сразу 231 дело.
На 18 января правозащитникам собрали данные почти 730 человек, которые стали фигурантами уголовных дел в связи с событиям избирательной кампании и после неё. "182 человека из этого списка являются политическими заключённым", - проинформировали правозащитники,
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"С начала кампании по выборам президента Беларуси в 2020 году, за восемь месяцев в стране заведено более 1000 уголовных дел против участников президентской гонки,...
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