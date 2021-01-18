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Цепкало предложил рассказать миру о режиме. Концентрационных лагерях, людях во дворах и в квартирах без опознавательных знаков и в масках
Источник материала: Партизан
Незарегистрированный экс-потенциальный кандидат в Президенты Валерий Цепкало предложил белорусам писать письма в ООН и правительства других стран, чтобы «пожаловаться» на «режим Лукашенко».
Источник фото: РБК
Об этом он написал в своем
«Если Вы не хотите, чтобы нынешний режим совершал уголовные преступления, коими в соответствии со статьей 16 Уголовного Кодекса РБ признаются также организаторы и подстрекатели к совершению убийства мирных граждан; если вы не хотите, чтобы на ваших глазах начали реализовываться планы по созданию в нашей стране концентрационных лагерей, куда будут помещать "неблагонадежных" граждан нашей страны; если вы не хотите, чтобы в ваши квартиры стали приходить люди без опознавательных знаков и в масках, то давайте писать обращения», - предложил Цепкало.
Он призвал белорусов и диаспоры писать письма Генсекретарю ООН, президентам России, США, Франции, КНР и премьер-министру Британии.
«Эти страны должны выступить гарантом того, чтобы никогда не могло повториться то, что пришлось пережить народам Европы. Пишите в ООН, в правительства этих стран!» -
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Цепкало предложил рассказать миру о режиме. Концентрационных лагерях, людях во дворах и в квартирах без опознавательных знаков и в масках
Незарегистрированный экс-потенциальный кандидат в Президенты Валерий Цепкало предложил белорусам писать письма в ООН и правительства других стран, чтобы...
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