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Цепкало предложил рассказать миру о режиме. Концентрационных лагерях, людях во дворах и в квартирах без опознавательных знаков и в масках

18.01.2021 21:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Незарегистрированный экс-потенциальный кандидат в Президенты Валерий Цепкало предложил белорусам писать письма в ООН и правительства других стран, чтобы «пожаловаться» на «режим Лукашенко».


Источник фото: РБК

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Если Вы не хотите, чтобы нынешний режим совершал уголовные преступления, коими в соответствии со статьей 16 Уголовного Кодекса РБ признаются также организаторы и подстрекатели к совершению убийства мирных граждан; если вы не хотите, чтобы на ваших глазах начали реализовываться планы по созданию в нашей стране концентрационных лагерей, куда будут помещать "неблагонадежных" граждан нашей страны; если вы не хотите, чтобы в ваши квартиры стали приходить люди без опознавательных знаков и в масках, то давайте писать обращения», - предложил Цепкало.
Он призвал белорусов и диаспоры писать письма Генсекретарю ООН, президентам России, США, Франции, КНР и премьер-министру Британии.
«Эти страны должны выступить гарантом того, чтобы никогда не могло повториться то, что пришлось пережить народам Европы. Пишите в ООН, в правительства этих стран!» - цитирует политика politring.com
 
 
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Незарегистрированный экс-потенциальный кандидат в Президенты Валерий Цепкало предложил белорусам писать письма в ООН и правительства других стран, чтобы...
 
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