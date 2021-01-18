«В моих действиях отсутствует состав преступления», убежден задержанный в Гомеле правозащитник Леонид Судаленко

В Гомеле 18 января задержан известный правозащитник Леонид Судаленко.



Леонид Судаленко. Фото: dw.com.

Как сообщил БелаПАН его коллега Василий Поляков, правозащитника задержали у офиса на улице Полесской и отвезли в областное управление Следственного комитета. "Он проходит по делу по статье 342 Уголовного кодекса — организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок. Пока не известно, какая часть и в каком статусе Леонид Леонидович. На завтра в СК уже вызваны свидетели по делу. В СК ему было плохо, вызывали скорую", — сказал Поляков.

Судаленко оказывал юридическую помощь участникам акций протеста. За счет французской премии в области прав человека он помогал оплачивать штрафы и государственную пошлину при подаче жалоб в суд.

В редакции сайта "Гомельская Весна" Судаленко оставил сообщение, которое просил опубликовать после возможного ареста.

Он пояснил, что получение физическим лицом через белорусский банк денег из-за границы не является уголовным преступлением, оплата штрафов, питания в изоляторах и госпошлин производилась исключительно участникам мирных акций; оказание помощи репрессированным, в том числе путем подачи жалоб в суды, происходило исключительно после, а не до участия в протестах.

Правозащитник в своем письме подчеркнул, что материальная помощь оказывалась исключительно через банк и уплатой денежных средств в госбюджет, что подтверждается изъятыми квитанциями, а защита прав репрессированных на национальном и международном уровне носила публичный характер с освещением в СМИ.

5 января в офисе правозащитников в Гомеле и дома у Судаленко прошли обыски. Были изъяты компьютеры, телефоны, носители информации и дела в отношении участников мирных акций — около 200 человек, которым помогал правозащитник.

В письме Судаленко напоминает, что 12 января в Минске за "аналогичную помощь жертвам репрессий" арестован журналист Андрей Александров, ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 342 УК (финансирование групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок). "Из заявления МВД стало известно, что журналист с августа прошлого года, получая деньги из-за границы, оплачивал штрафы и счета за питание в ИВС участникам акций. Также МВД сообщило о проведении обыска в офисе одной из незарегистрированных организаций. И хотя название организации не называлось, нетрудно догадаться, что речь шла об обыске именно в нашем офисе, так как других обысков в это время в стране не проходило. Начиная с августа 2020 года я также оплачивал штрафы, счета за питание в ИВС и в некоторых случаях госпошлины репрессированным участникам акций. Будучи специалистом в области права, я нисколько не сомневался в правомерности такой помощи тогда и не сомневаюсь сегодня", — подчеркнул правозащитник.

Он пояснил, что финансирование "массовых беспорядков" состоит в предоставлении или сборе средств либо оказании финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для оплаты подготовки, вербовки, обучения лиц для участия в групповых действиях. "Я занимался помощью в оплате штрафов исключительно привлеченным к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 23.34 КоАП, а также оплатой пребывания в изоляторах при отбытии ареста. И здесь важная и, пожалуй, главная деталь: привлечение к административной ответственности за нарушения закона "О массовых мероприятиях" исключает в этих действиях протестующих состав уголовного преступления! Тем не менее меня задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 342 УК! В моих действиях отсутствует состав преступления", — заявил правозащитник.