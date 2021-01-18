В Минске представили раздел проекта Конституции новой Беларуси по выборам и референдумам

Рабочая группа по формированию проекта Конституции новой Беларуси представила 18 января в Минске раздел, посвященный выборам и референдумам. Презентацию и обсуждение модерировал представитель экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской по вопросам конституционной реформы Анатолий Лебедько, суть предлагаемых новаций раскрыл член политсовета Объединенной гражданской партии Лев Марголин.



Анатолий Лебедько. Фото: ucpb.info.

Презентация транслировалась на youtube-канале “ОГП-ТВ”.

Марголин напомнил, что действующее избирательное законодательство основывается на Конституции 1994 года с изменениями после референдумов в 1996 и 2004 годах.

По его словам, в посвященной выбором главе раздела III “Выборы и референдумы” проекта Конституции новой Беларуси “достаточно много отличий от прежней редакции Конституции, которые направлены на то, чтобы придать динамизм демократическому процессу и гарантировать его прозрачность, честность, соответствие результатов волеизъявлению белорусских граждан”.

В частности, отметил Марголин, введена статья о том, что граждане, содержащиеся в местах заключения по не вступившим в силу приговорам суда, не могут быть исключены из избирательного процесса. “Если бы такая норма действовала сейчас, то, например, Виктор Бабарико, даже находясь в заключении, мог бы принимать участие в выборах президента, — отметил докладчик. — Только если человека осудили и приговор вступил в законную силу, тогда человек не может быть избранным, но он сохраняет право участвовать в выборах, потому что даже приговор суда не содержит лишения его права голосовать”.

В проект Конституции также введена норма о том, что “выборы являются открытыми и гласными” (отсутствует в действующем Основном законе), а также статья, устанавливающая, что “выборы являются прямыми — президент и депутаты всех уровней избираются гражданами непосредственно”.

Марголин напомнил, что в сегодняшнем парламенте есть две палаты и членов верхней палаты — Совета Республики — люди напрямую не выбирают. “В дальнейшем, когда будем обсуждать главу о ветвях власти, мы будем говорить о том, что в нашей небольшой стране, однородной по населению, где нет автономий, различий, <...> нет необходимости в существовании двухпалатного парламента”, — сказал он.

Кроме того, в проекте Конституции фиксируется, что “процедуры голосования, подсчета голосов, сведения результатов предусматривают защиту от фальсификаций и манипуляций”. “Конституция будет законом прямого действия, а это значит, что любой человек, который сочтет, что процедура голосования или подсчета голосов не обеспечивает защиту от фальсификации, может обжаловать это решение в суде, суд может отменить результаты выборов либо на каком-то отдельном округе, либо даже в целом по стране. И подчеркивается, что любые решения избирательных комиссий могут быть обжалованы в судебном порядке”, — пояснил Марголин суть поправки.

“Очень важный момент — формирование избирательных комиссий, прежде всего Центральной избирательной комиссии, — продолжил он. — На сегодняшний момент наш ЦИК <...> состоит из 12 человек, шесть из них назначает президент, а шесть — Совет Республики, который мы с вами не выбираем. Фактически все 12 человек в Центризбирком попадают по воле одного лица. Естественно, весь Центризбирком во главе с председателем будет думать не о том, как обеспечить честные, прозрачные и конкурентные выборы, а о том, как бы угодить человеку, который назначил их, платит им зарплату в течение 26 лет”.

“Мы предлагаем, чтобы Центризбирком формировался исключительно Верховным Советом (однопалатный парламент в проекте Конституции новой Беларуси. — БелаПАН.) — из равного количества представителей политических партий, набравших на последних выборах в Верховный Совет больше 3% голосов, а также из действующих или отставных судей”, — пояснил оратор.

Избиркомы других уровней, по его словам, будут формироваться местными исполнительными органами на конкурентной основе. В Основном законе предлагается прямой запрет на то, чтобы больше половины состава одного избиркома представляли сотрудники одного предприятия.

Одним из важных нововведений в Избирательный кодекс и Конституцию Марголин назвал “лишение права трудовых коллективов инициативы в избирательном процессе”. “При всем уважении к членам трудовых коллективов они являются зависимыми людьми. <...> Каждый рабочий, служащий предприятия имеет, конечно, все гражданские права, но именно как личность, член политической партии или общественного объединения, но не как представитель трудового коллектива”, — отметил он.

Говоря о второй главе раздела, которая посвящена референдумам, докладчик обратил внимание на то, что за всю историю независимой Беларуси “проводились только те референдумы, которые инициировал тогдашний президент Лукашенко”. “Чтобы такого не происходило, в Конституции мы лишаем будущего президента права инициативы, — сказал член политсовета ОГП. — Он будет назначать референдум, но с инициативой могут выступить либо граждане в количестве 250 тысяч человек (норма сокращается — раньше было 450 тысяч), либо законодательный орган — Верховный Совет. Президент не имеет права отказаться назначить референдум, он просто оформляет своим решением инициативу граждан”.

При этом, по словам Марголина, статус и юридическую силу решений, которые будут приняты на референдуме, будут определять сами инициаторы референдума. Решение референдума, если он будет проводиться как обязательный, можно будет отменить только на следующем референдуме.

Проект Конституции учитывает вопросы, которые можно будет решать только в результате референдума, например о вступлении в союзы или выходе из них. Это нужно, как сказал докладчик, чтобы “не было никаких спекуляций по поводу возможного вступления в НАТО или Европейский союз, или выхода из Союзного государства с Россией”. Подобные вопросы, подчеркнул он, “будут решать даже не избранные законодатели, а весь народ”. Проект Конституции также упоминает вопросы, которые нельзя будет выносить на референдум, например касающиеся бюджета или территориальной целостности страны.

“Также референдумы будут проводиться по наиболее важным вопросам местного самоуправления, — сказал Марголин. — Это будут местные референдумы, которые будут проводиться по инициативе не менее 5% граждан, имеющих избирательное право, проживающих на территории административной единицы, где будет проводиться референдум”.

“Это основные новации, которые призваны сделать выборы демократическими, прозрачными, конкурентными, обеспечить нам с вами право участия в управлении делами своей страны”, — подытожил докладчик.