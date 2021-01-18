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Белоруска Виктория Кебикова заняла второе место на турнире по боксу в Сербии

18.01.2021 21:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Виктория Кебикова завоевала серебро на женском международном турнире по боксу «Кубок Наций», который завершился в этот уикенд в Сербии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска Виктория Кебикова заняла второе место на турнире по боксу в Сербии

В весовой категории до 75 килограммов белоруска легко дошла до финала, однако там ей преградила дорогу к золоту турчанка Демир Сеннур. Бронзы на счету еще двух белорусок – Юлии Апанасович и Ульяны Есипенко.

Всего в турнире приняли участия 80 спортсменок из 13 стран.

Люди в материале: Виктория Кебикова, Демир Сеннур, Юлия Апанасович, Ульяна Есипенко

 
 
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Новости Беларуси. Виктория Кебикова завоевала серебро на женском международном турнире по боксу «Кубок Наций», который завершился в этот уикенд в Сербии, сообщили...
 
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