ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лыжная акробатика. Алла Цупер завоевала серебро на этапе Кубка мира в Ярославле

18.01.2021 21:57 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Олимпийская чемпионка по фристайлу Алла Цупер завоевала серебро на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в Ярославле, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лыжная акробатика. Алла Цупер завоевала серебро на этапе Кубка мира в Ярославле

Всего лишь шесть сотых отделили белоруску от победительницы американки Меган Ник. Бронзовая награда также у представительницы США.

Лыжная акробатика. Алла Цупер завоевала серебро на этапе Кубка мира в Ярославле

В шаге от пьедестала остановилась еще одна наша победительница Олимпийских игр – Анна Гуськова.

В командном турнире Беларусь замкнула сильнейший квинтет.

Люди в материале: Алла Цупер, Меган Ник, Анна Гуськова

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Олимпийская чемпионка по фристайлу Алла Цупер завоевала серебро на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в Ярославле, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
«В моих действиях отсутствует состав преступления», убежден задержанный в Гомеле правозащитник Леонид Судаленко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by