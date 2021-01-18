КХЛ. Хоккеисты минского «Динамо» победили «Северсталь»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В очередном матче Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» наконец-то прервало серию неудач. На выезде в Череповце подопечные Крэйга Вудкфорта вырвали победу у «Северстали», сообщили в программе «СТВ-Спорт».





Белорусы уже в первой 20-минутке открыли счет. На 17-й минуте отличился Клинкхаммер, чем раззадорил хозяев площадки. Однако ответный удар от «сталеваров» последовал лишь в третьем периоде. Итог – ничья.





В дополнительное время минчане не смогли воспользоваться ситуацией для победного разрешения игры, поединок перешел в серию буллитов. Викторию нашей команде принесли броски Александра Когалева и Александра Варфоломеева. Итоговый счет игры – 2:1 в пользу «зубров».