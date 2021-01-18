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Герасименя: Перенос ЧМ по хоккею — один из маленьких ударов, который не даст Лукашенко утвердиться

18.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Глава Белорусского фонда спортивной солидарности считает, что отмена турнира в Минске — это маленький шажок для изменения системы в стране.

Герасименя: Перенос ЧМ по хоккею — один из маленьких ударов, который не даст Лукашенко утвердиться

Фото: SOS BY

— Проведение чемпионата мира в Беларуси подтвердило бы легитимность Александра Лукашенко, — сказала Александра Герасименя в интервью SPORT.TUT.BY. — А перенос турнира — один из маленьких ударов, который не даст ему утвердиться и обозначить свою сферу влияния.

Возможно, если в Беларуси отменятся еще несколько спортивных мероприятий, у Лукашенко не останется возможности утвердиться ни как глава НОК, ни как глава страны.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава Белорусского фонда спортивной солидарности считает, что отмена турнира в Минске — это маленький шажок для изменения системы в стране.
 
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