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Герасименя: Перенос ЧМ по хоккею — один из маленьких ударов, который не даст Лукашенко утвердиться
18.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Глава Белорусского фонда спортивной солидарности считает, что отмена турнира в Минске — это маленький шажок для изменения системы в стране.
Фото: SOS BY
— Проведение чемпионата мира в Беларуси подтвердило бы легитимность Александра Лукашенко, — сказала Александра Герасименя в интервью
Возможно, если в Беларуси отменятся еще несколько спортивных мероприятий, у Лукашенко не останется возможности утвердиться ни как глава НОК, ни как глава страны.
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Глава Белорусского фонда спортивной солидарности считает, что отмена турнира в Минске — это маленький шажок для изменения системы в стране.
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