ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«В первую очередь для уязвимых категорий граждан». Как пункты Красного Креста помогают людям в сильные морозы

18.01.2021 22:15 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Из-за сильных морозов в Беларуси действует оранжевый уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предстоящей ночью в отдельных районах ожидается до -27°C. Это значительно ниже климатической нормы.  

Морозы пока не отступают: с самого утра с трудностями столкнулись автомобилисты. Некоторые так и не завели автомобили и вынуждены были пересесть на общественный транспорт. Он, к слову, работает в штатном режиме, на линию выходят и электробусы. Из-за экстремальных погодных условий некоторые белорусские школы рекомендовали родителям оставить детей дома.

«В первую очередь для уязвимых категорий граждан». Как пункты Красного Креста помогают людям в сильные морозы

В связи с холодами медики напоминают о необходимости тепло одеваться. За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано более 200 гололёдных и холодовых травм. В ряде случаев потребовалась госпитализация.

«В первую очередь для уязвимых категорий граждан». Как пункты Красного Креста помогают людям в сильные морозы

Обморожение, поскользнулся, упал, в сугроб рука попала. Пока выбирался, домой доехал, перчатка промокла, видимо, обледенение. Все забинтовано, палец черный.

«В первую очередь для уязвимых категорий граждан». Как пункты Красного Креста помогают людям в сильные морозы

Тёплую помощь оказывают пункты Красного Креста. Только в Могилёвской области за три дня обратились около 400 человек. Помимо стационарных палаток обогрева в области активно работают мобильные точки. В течение дня они меняют локацию, чтобы помочь людям в разных районах города. Волонтёры предлагают горячий чай, одеяла, тёплые вещи, оказывают необходимую гуманитарную поддержку.

«В первую очередь для уязвимых категорий граждан». Как пункты Красного Креста помогают людям в сильные морозы

Виктор Ковальчук, специалист Могилёвской областной организации Белорусского общества Красного Креста:
Помимо того, что мы сегодня помогали людям горячим питьем, осуществляли их обогрев, мы также выдавали продуктовые и гигиенические наборы, которые мы выдаем в рамках профилактики COVID-19. В продуктовые наборы входит питание – это каши, тушенка, рыбные консервы, сухое пюре. А гигиенические наборы – это то, чтобы люди смогли помыться, а также защитить себя – маски и дезсредства.

«В первую очередь для уязвимых категорий граждан». Как пункты Красного Креста помогают людям в сильные морозы

Андрей Мартыновский, председатель Могилёвской областной организации Белорусского общества Красного Креста:
Наша помощь направлена в первую очередь для уязвимых категорий граждан. Это лица без определенного места жительства, пожилые граждане и другие категории.

«В первую очередь для уязвимых категорий граждан». Как пункты Красного Креста помогают людям в сильные морозы

Белорусы, видимо, отвыкли от сильных морозов. В последние годы зимы у нас преимущественно тёплые. К слову, уже через несколько дней морозы начнут ослабевать, а к концу недели и вовсе ожидается оттепель. Снегопады будут переходить в дожди, а значит будет гололедица.   

Люди в материале: Виктор Ковальчук, Андрей Мартыновский

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Из-за сильных морозов в Беларуси действует оранжевый уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предстоящей ночью в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ганьба Фазэля, «запісы» Карпянкова і галадаванне Лосіка – тыдзень у малюнках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by