|
«В первую очередь для уязвимых категорий граждан». Как пункты Красного Креста помогают людям в сильные морозы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Из-за сильных морозов в Беларуси действует оранжевый уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предстоящей ночью в отдельных районах ожидается до -27°C. Это значительно ниже климатической нормы.
Морозы пока не отступают: с самого утра с трудностями столкнулись автомобилисты. Некоторые так и не завели автомобили и вынуждены были пересесть на общественный транспорт. Он, к слову, работает в штатном режиме, на линию выходят и электробусы. Из-за экстремальных погодных условий некоторые белорусские школы рекомендовали родителям оставить детей дома.
В связи с холодами медики напоминают о необходимости тепло одеваться. За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано более 200 гололёдных и холодовых травм. В ряде случаев потребовалась госпитализация.
Обморожение, поскользнулся, упал, в сугроб рука попала. Пока выбирался, домой доехал, перчатка промокла, видимо, обледенение. Все забинтовано, палец черный.
Тёплую помощь оказывают пункты Красного Креста. Только в Могилёвской области за три дня обратились около 400 человек. Помимо стационарных палаток обогрева в области активно работают мобильные точки. В течение дня они меняют локацию, чтобы помочь людям в разных районах города. Волонтёры предлагают горячий чай, одеяла, тёплые вещи, оказывают необходимую гуманитарную поддержку.
Виктор Ковальчук, специалист Могилёвской областной организации Белорусского общества Красного Креста:
Андрей Мартыновский, председатель Могилёвской областной организации Белорусского общества Красного Креста:
Белорусы, видимо, отвыкли от сильных морозов. В последние годы зимы у нас преимущественно тёплые. К слову, уже через несколько дней морозы начнут ослабевать, а к концу недели и вовсе ожидается оттепель. Снегопады будут переходить в дожди, а значит будет гололедица.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«В первую очередь для уязвимых категорий граждан». Как пункты Красного Креста помогают людям в сильные морозы
Новости Беларуси. Из-за сильных морозов в Беларуси действует оранжевый уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предстоящей ночью в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)