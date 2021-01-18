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«Задачи по спасению людей, терпящих бедствие на льду». В Гомеле прошли учения МЧС и ОСВОД в экстремальных условиях

18.01.2021 22:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В крещенские морозы спасатели в очередной раз показали, что готовы прийти на помощь в любую минуту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне профессионального праздника Дня спасателя работники МЧС вместе с ОСВОД провели учения в Гомеле.

За выполнением нормативов следил Александр Добриян.

«Задачи по спасению людей, терпящих бедствие на льду». В Гомеле прошли учения МЧС и ОСВОД в экстремальных условиях

Сирена, водолазы и медики на городском пляже в январе – явный признак произошедшей беды. Но не в этот раз. Сегодня просто тренировка – работа для настоящих мужчин. Сергей Давыдов спасает людей без малого четверть века.

«Задачи по спасению людей, терпящих бедствие на льду». В Гомеле прошли учения МЧС и ОСВОД в экстремальных условиях

Сергей Давыдов, водолаз-спасатель ОСВОД:
Подготовка всех водолазов, обеспечивающих полностью соблюдение техники безопасности, – это главное. Опять же опыт, который нарабатывается. У нас сложность в том, что, как правило, все происходит неожиданно. В этом вся сложность. А в остальном мы готовы к таким температурам, проблем особых не доставляют.

«Задачи по спасению людей, терпящих бедствие на льду». В Гомеле прошли учения МЧС и ОСВОД в экстремальных условиях

Спасение провалившегося под лед человека, переправа пострадавшего на берег и оказание ему первой помощи – все движения отточены до автоматизма. Это на учениях цена ошибки – лишние секунды в зачете, а в реальной жизни на кону человеческая жизнь. Ведь у попавшего в ледяную воду на спасение есть всего несколько минут.

«Задачи по спасению людей, терпящих бедствие на льду». В Гомеле прошли учения МЧС и ОСВОД в экстремальных условиях

Александр Добриян, корреспондент:
За бортом минус 20. Но и в такой мороз на реке остаются незамерзшие полыньи. Работать в таких условиях людям помогает специальная техника. Аэроглиссер одинаково быстро идет и по льду, и по водной глади.  

«Задачи по спасению людей, терпящих бедствие на льду». В Гомеле прошли учения МЧС и ОСВОД в экстремальных условиях

Такие аэролодки сегодня стоят на вооружении спасателей во всех областях. К сожалению, несмотря ни на что печальная статистика год от года пополняется новыми жертвами такого коварного льда.  

«Задачи по спасению людей, терпящих бедствие на льду». В Гомеле прошли учения МЧС и ОСВОД в экстремальных условиях

Павел Новик, председатель Гомельской областной организации ОСВОД:
За данный зимний период в целом по республике утонули 44 человека, трое из них – несовершеннолетние. Спасены 25 человек, двое несовершеннолетних.

«Задачи по спасению людей, терпящих бедствие на льду». В Гомеле прошли учения МЧС и ОСВОД в экстремальных условиях

Совместные учения работников МЧС и ОСВОД мало чем отличаются от реальной жизни: все так же плечом к плечу они решают одну задачу по спасению человеческих жизней.

«Задачи по спасению людей, терпящих бедствие на льду». В Гомеле прошли учения МЧС и ОСВОД в экстремальных условиях

Владимир Клабук, заместитель начальника Гомельского областного управления МЧС:
Знаменательно, что в преддверии Дня спасателя прошли совместные учения. Цель данных учений – организация и проверка взаимодействия двух служб. Учения показали, что службы готовы к решению поставленных задач по спасению людей, терпящих бедствие на льду.

Свой профессиональный праздник участники этих соревнований проведут на службе. Именно эти люди будут обеспечивать безопасность тех, кто придет к крещенской купели. 

Люди в материале: Сергей Давыдов, Александр Добриян, Павел Новик, Владимир Клабук

 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. В крещенские морозы спасатели в очередной раз показали, что готовы прийти на помощь в любую минуту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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