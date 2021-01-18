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«Задачи по спасению людей, терпящих бедствие на льду». В Гомеле прошли учения МЧС и ОСВОД в экстремальных условиях
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В крещенские морозы спасатели в очередной раз показали, что готовы прийти на помощь в любую минуту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне профессионального праздника Дня спасателя работники МЧС вместе с ОСВОД провели учения в Гомеле.
Сирена, водолазы и медики на городском пляже в январе – явный признак произошедшей беды. Но не в этот раз. Сегодня просто тренировка – работа для настоящих мужчин. Сергей Давыдов спасает людей без малого четверть века.
Сергей Давыдов, водолаз-спасатель ОСВОД:
Спасение провалившегося под лед человека, переправа пострадавшего на берег и оказание ему первой помощи – все движения отточены до автоматизма. Это на учениях цена ошибки – лишние секунды в зачете, а в реальной жизни на кону человеческая жизнь. Ведь у попавшего в ледяную воду на спасение есть всего несколько минут.
Александр Добриян, корреспондент:
Такие аэролодки сегодня стоят на вооружении спасателей во всех областях. К сожалению, несмотря ни на что печальная статистика год от года пополняется новыми жертвами такого коварного льда.
Павел Новик, председатель Гомельской областной организации ОСВОД:
Совместные учения работников МЧС и ОСВОД мало чем отличаются от реальной жизни: все так же плечом к плечу они решают одну задачу по спасению человеческих жизней.
Владимир Клабук, заместитель начальника Гомельского областного управления МЧС:
Свой профессиональный праздник участники этих соревнований проведут на службе. Именно эти люди будут обеспечивать безопасность тех, кто придет к крещенской купели.
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«Задачи по спасению людей, терпящих бедствие на льду». В Гомеле прошли учения МЧС и ОСВОД в экстремальных условиях
Новости Беларуси. В крещенские морозы спасатели в очередной раз показали, что готовы прийти на помощь в любую минуту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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