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В Минской области отмечают снижение аварийности на дорогах. В ГАИ рассказали, что помогает выявлять нарушителей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. За минувшие выходные в Минской области зафиксировано снижение количества аварий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Произошло два ДТП с пострадавшими.
Выявлены 1800 водителей и 270 пешеходов-нарушителей. Кстати, ГАИ продолжает работу на предупреждение. Среди нововведений – смешанный контроль.
Ольга Власовец, корреспондент:
Одно из них произошло вечером 15 января в Мядельском районе. 39-летний водитель Peugeot на пересечении неравнозначных дорог при повороте направо не уступил дорогу трактору. Произошло столкновение. Водитель Peugeot получил травмы, однако госпитализация ему не понадобилась. Идет проверка.
Андрей Гладкий, начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ УВД Миноблисполкома:
Тем не менее сотрудники ГАИ фиксирует уменьшение количества нарушений на дорогах. Так, на рождественских выходных было выявлено 2500 нарушителей, а с 15 по 17 января – 1800. Из них почти 60 – бесправники. 16 человек были задержаны в состоянии алкогольного опьянения.
Среди нарушителей был и мотоциклист. Морозы не испугали эксремала, адреналина в кровь добавил алкоголь. Кстати, у этого водителя никогда не было прав.
Андрей Гладкий:
Но основная работа теперь идет на предупреждение. Для повышения безопасности сотрудники ГАИ используют и новые методы. Среди последних нововведений – смешанный контроль. Теперь на дорогах Минской области вместе с традиционными патрульными машинами ГАИ можно встретить машины без опознавательных знаков. Не обращая на себя внимания, экипаж может выявить нарушителей среди потока машин.
Андрей Гладкий:
Ольга Власовец:
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В Минской области отмечают снижение аварийности на дорогах. В ГАИ рассказали, что помогает выявлять нарушителей
Новости Беларуси. За минувшие выходные в Минской области зафиксировано снижение количества аварий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Произошло два ДТП с...
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