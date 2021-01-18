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Россиянин заразил ВИЧ двух жен и их дочерей

18.01.2021 22:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Россиянин заразил ВИЧ двух жен и их дочерей
Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости
В Омске к 14 годам колонии строгого режима был приговорен россиянин, заразивший ВИЧ-инфекцией двух жен, родную дочь и падчерицу. Об этом в воскресенье, 17 января, со ссылкой на главу следственного отдела по Центральному округу Омска Следственного комитета России (СКР) Евгения Шелудкова сообщает портал «СуперОмск».

По данным издания, в 2019 году в больницу обратились две женщины, у которых был обнаружен ВИЧ, такой же диагноз поставили и их дочерям восьми и девяти лет. Выяснилось, что все четверо в разное время имели половые отношения с подозреваемым.

Мужчина сначала жил с женой и дочерью, а позже, расставшись с женщиной, стал встречаться с другой. Вскоре новая гражданская супруга узнала, что у нее ВИЧ, и посоветовала бывшей жене своего мужа провериться. Россиянка последовала совету и после положительного результата заставила сдать анализы и дочь. Выяснилось, что девочка заражена, поскольку мужчина, проживая у них дома, совершал с ней действия сексуального характера.

Сотрудники СКР возбудили уголовное дело, и вскоре россиянин был задержан. Оказалось, что, проживая с гражданской женой, он принуждал к сексу и ее малолетнюю дочь. При этом в ходе расследования следователи выяснили, что злоумышленник знал о своем диагнозе с 2015 года, но скрывал его от обеих женщин.
 
 
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Сотрудники СКР возбудили уголовное дело, и вскоре россиянин был задержан.
 
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