Источник материала: UDF

Фото: Marijan Murat / Global Look Press

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Врач развеял популярные мифы о наркозе Врач заключил, что общая анестезия безопасна.

Заведующий отделением анестезиологии и реанимации городской клинической больницы № 52 Александр Калмыков развеял популярные мифы о наркозе. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».«Есть такая шутка, что пациент спрашивает: действительно наркоз отнимает пять лет жизни и отдает их анестезиологу? А он отвечает: 140 лет живу, но первый раз слышу», — рассказал врач. Он отметил, что многие люди всерьез считают, что препараты для общей анестезии сокращают жизнь, но это, по его словам, «придумал народ».Калмыков объяснил, что те же лекарства применяют и в других областях медицины, и они просто не могут «отнимать годы жизни».Анестезиолог добавил, что не стоит бояться проснуться во время операции, и сравнил состояние пациента под наркозом с полетом на самолете. Врач пояснил, что приборы контролируют глубину анестезии, то есть концентрацию ингаляционного или внутривенного анестетиков. По словам Калмыкова, пациент не проснется, если этого не захочет доктор. Однако иногда больные приходят в себя в конце операции, когда медики накладывают повязку.Врач заключил, что общая анестезия безопасна — вероятность умереть под наркозом во время плановой операции составляет один случай к 200 тысячам.Ранее анестезиологи перечислили на Reddit самые нелепые фразы, которые они слышали от пациентов, находящихся под действием наркоза, а также описали их необычные поступки. Больные часто приглашали врачей на свидание, пели или играли на воображаемых инструментах, а один мужчина был убежден, что он акула.