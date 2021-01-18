Герасименя: решение ИИХФ вернуло веру в справедливость и общечеловеческие ценности

Руководитель Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя приветствовала решение Международной федерации хоккея лишить Беларусь права на проведение чемпионата мира 2021 года.



Александра Герасименя. Фото: страница БФСС в соцсети..

"Чемпионат не смог бы стать полноценным спортивным праздником, а превратился бы в площадку для противостояния белорусского народа и силовых структур режима Лукашенко", — говорится в заявлении Герасимени.

По ее словам, позиция спонсоров турнира была однозначной: компании Skoda, Nivea Men, TISSOT SA, Liqui Moly посчитали невозможным проведение соревнований в Беларуси, где наблюдается повсеместное нарушение прав человека, и ИИХФ вынуждена была отказаться от планов по проведению турнира.

Федерация столкнулась с "беспрецедентной кампанией по бойкоту чемпионата", инициированной фондом и поддержанной диаспорами белорусов по всему миру, отмечает Герасименя. "Это результат слаженной работы как самих белорусских спортсменов, подвергшихся давлению со стороны властей за выражение гражданской позиции, так и волонтеров, активно участвовавших в кампании в социальных сетях", — считает она.

По ее мнению, решение ИИХФ "вернуло веру белорусского и мирового сообщества в справедливость и общечеловеческие ценности". Спортивные форумы "не могут проходить в странах, где применяются насилие и пытки по отношению к мирным гражданам".

В то же время Герасименя напоминает "ИИХФ и всей мировой хоккейной общественности" о необходимости провести "детальное расследование" в отношении председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова, подозреваемого в причастности к событиям, приведшим к смерти Романа Бондаренко.

Белорусский фонд спортивной солидарности основан в августе 2020 года, оказывает финансовую, психологическую, организационную и другую помощь спортсменам, пострадавшим от преследований, взаимодействует с международными организациями и федерациями по различным видам спорта с целью защиты прав спортсменов.

Призер Олимпийских игр в толкании ядра, член Координационного совета по урегулированию политического кризиса Надежда Остапчук назвала решение ИИХФ "единственно правильным". "ЧМ — это праздник, а праздник мирового хоккея не может быть проведен в такой напряженной обстановке (…). Невозможно было не услышать десятки тысяч обращений наших граждан с призывом не проводить ЧМ в Минске", — заявила Остапчук.