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«Сошла принудительно». На горном курорте «Домбай» лавина накрыла до 20 человек
Источник материала: Навiны
В Карачаево-Черкесии на популярный у горнолыжников курорт «Домбай» внезапно сошла огромная масса снега. Под лавиной оказались два пункта проката у горы Мусса-Ачитара, в которых, по разным данным, было от четырех до 12 человек.
Как сообщает
Отмечается, что повреждено также здание кафе.
Выживших ищут, организована спасательная операция. Сотрудники МЧС задействовали спецтехнику.
По информации агентств, спуск лавин был принудительным — в результате сейсмического воздействия снег обрушился и на турбазу.
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В Карачаево-Черкесии на популярный у горнолыжников курорт «Домбай» внезапно сошла огромная масса снега. Под лавиной оказались два пункта проката у горы...
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