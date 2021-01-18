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«Сошла принудительно». На горном курорте «Домбай» лавина накрыла до 20 человек

18.01.2021 22:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Карачаево-Черкесии на популярный у горнолыжников курорт «Домбай» внезапно сошла огромная масса снега. Под лавиной оказались два пункта проката у горы Мусса-Ачитара, в которых, по разным данным, было от четырех до 12 человек.

 

«Сошла принудительно». На горном курорте «Домбай» лавина накрыла до 20 человек

 

Как сообщает Росбалт, под снегом могло оказаться даже больше людей — до 20. В момент ЧП на трассе были и дети.

Отмечается, что повреждено также здание кафе.

 

 

 

 

Выживших ищут, организована спасательная операция. Сотрудники МЧС задействовали спецтехнику.

По информации агентств, спуск лавин был принудительным — в результате сейсмического воздействия снег обрушился и на турбазу.

 
 
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В Карачаево-Черкесии на популярный у горнолыжников курорт «Домбай» внезапно сошла огромная масса снега. Под лавиной оказались два пункта проката у горы...
 
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