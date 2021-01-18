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В Минске на Карвата произошло повреждение трубопровода. Созданы бригады для устранения аварийных ситуаций
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На Карвата в Степянке произошло повреждение сетевого трубопровода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Коммунальное ЧП случилось 18 января около 14 часов. В результате в более 20 домах по улицам Карвата, Связистов и Высокой пропало тепло. На место аварии оперативно выехали две бригады, было задействовано необходимое количество техники. В скором времени возникшую проблему локализовали.
Геннадий Лукашевич, главный инженер УП «Минсккоммунтеплосеть»:
Для устранения подобных аварийных ситуаций в каждой жилищной организации сформирована специальная бригада. Всего их 46. Работают они в усиленном режиме.
Вячеслав Батура, заместитель генерального директора по эксплуатации жилфонда и производственным вопросам Минского городского жилищного хозяйства:
К слову, прошедшие выходные в столице выдались спокойными – наблюдались только сбои в работе инженерных систем. Также приостановили и плановые раскопки, чтобы избежать риска повреждения коммуникаций.
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В Минске на Карвата произошло повреждение трубопровода. Созданы бригады для устранения аварийных ситуаций
Новости Беларуси. На Карвата в Степянке произошло повреждение сетевого трубопровода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Коммунальное ЧП...
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