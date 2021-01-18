Вековой юбилей: издательство «Беларусь» за свою историю сохранило уникальность

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Старейшему издательству Беларуси исполнилось сто лет. Наследием его вековой истории стали ценные экземпляры художественной, научно-технической и учебной литературы, передает «МИР 24».

От белорусских классиков, которые выпускалась миллионными тиражами, до нормативно-правовых актов. И сегодня, несмотря на возросшую за сто лет конкуренцию, издательству удалось сохранить свою уникальность. Теперь акцент на представительских, подарочных книгах, которые можно увести из страны как сувенир. Нынешняя продукция издательства стала не просто источником информации, но и предметом искусства, графики и дизайна.

«Следуем тем же целям, с которыми организовывалось издательство. Это консолидация белорусского народа вокруг нашей самобытной культуры, нашей великой истории. Оценка каждой эпохи идет в том числе, и даже не в последнюю очередь, по книгам, по тем материальным носителям, которые сохраняются от нашей эпохи», –сказал директор издательства «Беларусь» Сергей Пешин.

«Беларусь» о Беларуси – под таким слоганом работают сегодня в издательстве. Ежегодно в нем печатают около сотни наименований.