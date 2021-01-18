В частном доме в Минске взорвался котёл. Никто не пострадал

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В частном доме в Московском районе столицы взорвался котел на летней кухне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Никто из жильцов не пострадал, однако помещение требует восстановления.

На место оперативно прибыли сотрудники РОЧС. Хозяйке дома, которая, к слову, воспитывает двоих детей, власти предложили временное жилье, но она отказалась: на этом же участке стоит дом родственников, где они планируют жить, пока не восстановят свое жилье.



Фото: МЧС

Утром 19 января к семье приедут сотрудники «Белгосстраха». Управлению архитектуры дано поручение оперативно рассмотреть вопрос восстановления постройки. Будет рассмотрена возможность оказания семье помощи по линии соцзащиты.