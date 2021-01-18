ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В частном доме в Минске взорвался котёл. Никто не пострадал

18.01.2021 23:09 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В частном доме в Московском районе столицы взорвался котел на летней кухне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Никто из жильцов не пострадал, однако помещение требует восстановления.

На место оперативно прибыли сотрудники РОЧС. Хозяйке дома, которая, к слову, воспитывает двоих детей, власти предложили временное жилье, но она отказалась: на этом же участке стоит дом родственников, где они планируют жить, пока не восстановят свое жилье. 

В частном доме в Минске взорвался котёл. Никто не пострадал
Фото: МЧС

Утром 19 января к семье приедут сотрудники «Белгосстраха». Управлению архитектуры дано поручение оперативно рассмотреть вопрос восстановления постройки. Будет рассмотрена возможность оказания семье помощи по линии соцзащиты. 

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В частном доме в Московском районе столицы взорвался котел на летней кухне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Никто из жильцов не...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске на Карвата произошло повреждение трубопровода. Созданы бригады для устранения аварийных ситуаций
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by