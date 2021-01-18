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Гандбол. Сборная Беларуси проиграла команде Словении на ЧМ в Египте

18.01.2021 23:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Матчем с командой Словении мужская сборная Беларуси по гандболу завершила первый групповой этап чемпионата мира. Особого турнирного значения поединок не имел, однако мог значительно облегчить жизнь в дальнейшем, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гандбол. Сборная Беларуси проиграла команде Словении на ЧМ в Египте

Дело в формуле турнира. Во второй этап (а это тоже группы) попадали по три лучших коллектива из каждой четверки. Но важный нюанс – очки, заработанные на старте, дружины сохраняли. И виктория в дуэли со словенцами позволила бы дружине Юрия Шевцова иметь 5 баллов в активе. А это уже хорошая заявка на плей-офф. Ведь в нокаут-раунд попадут только по две сильнейшие сборные из каждой шестерки.  

Гандбол. Сборная Беларуси проиграла команде Словении на ЧМ в Египте

Окончательный состав групп определится 19 января. Четвертьфиналы запланированы на 27 января.

Люди в материале: Юрий Шевцов

 
 
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Новости Беларуси. Матчем с командой Словении мужская сборная Беларуси по гандболу завершила первый групповой этап чемпионата мира. Особого турнирного значения...
 
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