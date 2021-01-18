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«Эксперт»-лукашист: Нужно организовать в Минске альтернативный ЧМ с участием Армении, Кыргызстана, Сербии, Казахстана...

19.01.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Эксперт»-лукашист: Нужно организовать в Минске альтернативный ЧМ с участием Армении, Кыргызстана, Сербии, Казахстана...

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  • 18.01.2021, 23:29
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«Эксперт»-лукашист: Нужно организовать в Минске альтернативный ЧМ с участием Армении, Кыргызстана, Сербии, Казахстана...

И стран ШОС.

"Эксперт" общественного объединения "Белая Русь" Петр Петровский призвал в ответ на перенос ЧМ-2021 из Минска организовать в Беларуси альтернативный чемпионат с участием сборных России, Казахстана, Кыргызстана, Сербии и стран ШОС, передает pressball.by.

- Как и ожидалось, мировое либеральное лобби надавило на Международную федерацию хоккея и украло у Беларуси ее заслуженный чемпионат. Немалую роль в этом сыграла пятая колонна, лоббирующая санкции против синеокой.

Возникает справедливый вопрос. Что делать? Участие в украденном у белорусского народа празднике выглядит имиджевым ударом для страны. Неучастие же будет кражей ЧМ по хоккею.

На мой взгляд хорошим выходом из ситуации была бы организация в Минске альтернативного, свободного ЧМ по хоккею в 2021 году параллельно с украденным. Россия и Казахстан могли бы в знак солидарности поучаствовать в нем вместо украденного. Беларусь следовало бы еще пригласить к участию в нем команды Кыргызстана и Армении, а также стран, входящих в ШОС и Сербии.

Так бы мы сохранили праздник белорусам и продемонстрировали несгибаемость собственной чести и достоинства, — написал Петровский в Facebook.

Сборные России и Казахстана участвуют в элитном дивизионе чемпионата мира, команда Сербии — в Д3, сборная Кыргызстана играет в слабейшем по силе дивизионе, а армяне не выступают на чемпионатах мира с 2010 года.

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Теги: Минск
 
 
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