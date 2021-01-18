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Народ – Агрофюрер – 5:0

19.01.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Народ – Агрофюрер – 5:0

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  • 18.01.2021, 23:15
  • 3,289
Народ – Агрофюрер – 5:0

Белорусы Москвы поздравили всех с отменой ЧМ в Минске.

Белорусы Москвы посвятили акцию отмене чемпионата мира по хоккею в Минске.

«Во-первых, поздравляем всех причастных и неравнодушных с сегодняшней символичной победой: «Народ» - 5:0 - «Агрофюрер».

Также, мы постоянно напоминаем всему мировому сообществу об огромном числе политзаключенных в Беларуси. В свете недавних здешних «аэропортовых вестернов», всё больше россиян начинает понимать глубину нашей боли. А если ещё эти события будут отвлекать на себя внимание и ресурсы местных властей, то, вполне возможно, что таракан лишится привычной поддержки большого брата

Весна близко, даражэнькiя», - сообщили белорусы Москвы.

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Теги: Минск
 
 
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Белорусы Москвы поздравили всех с отменой ЧМ в Минске.
 
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