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Генпрокуратура Беларуси объявила в международный розыск Павла Латушко

19.01.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Генпрокуратура Беларуси объявила в международный розыск Павла Латушко

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  • 18.01.2021, 23:02
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Генпрокуратура Беларуси объявила в международный розыск Павла Латушко
Павел Латушко

Экс-министр культуры считает это решение политическим, а не правовым.

Генеральная прокуратура Беларуси направила в Интерпол документы для объявления в международный розыск бывшего посла Беларуси и экс-министра культуры Павла Латушко. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Оппозиционеру инкриминируют совершение ряда преступлений, в том числе публичные призывы к захвату государственной власти с использованием средств массовой информации или интернета, создание экстремистского формирования или руководство таким формированием или его структурным подразделением и сговор или другие действия, совершенные для захвата или удержания государственной власти неконституционным путем.

Отмечается, что в рамках уголовного дела для Латушко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сам Латушко на своей странице в Facebook назвал решение политически мотивированным. Он выразил сожаление, что хотя в Беларуси происходят реальные уголовные преступления – людей убивают, бьют, подвергают пыткам и сексуальному насилию – но против виновных в этом уголовные дела не возбуждаются.

"А в отношении тех лиц, которые открыто выражают протест против массового нарушения прав человека и репрессий, уголовные дела заводятся быстро и легко. Это то же самое, что перевернуть Уголовный кодекс вверх ногами и начать читать его с последней страницы", – заявил он.

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Экс-министр культуры считает это решение политическим, а не правовым.
 
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