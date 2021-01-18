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Генпрокуратура Беларуси объявила в международный розыск Павла Латушко
Источник материала: Хартия'97
Генпрокуратура Беларуси объявила в международный розыск Павла Латушко
Экс-министр культуры считает это решение политическим, а не правовым.
Генеральная прокуратура Беларуси направила в Интерпол документы для объявления в международный розыск бывшего посла Беларуси и экс-министра культуры Павла Латушко. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Оппозиционеру инкриминируют совершение ряда преступлений, в том числе публичные призывы к захвату государственной власти с использованием средств массовой информации или интернета, создание экстремистского формирования или руководство таким формированием или его структурным подразделением и сговор или другие действия, совершенные для захвата или удержания государственной власти неконституционным путем.
Отмечается, что в рамках уголовного дела для Латушко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Сам Латушко на своей странице в Facebook назвал решение политически мотивированным. Он выразил сожаление, что хотя в Беларуси происходят реальные уголовные преступления – людей убивают, бьют, подвергают пыткам и сексуальному насилию – но против виновных в этом уголовные дела не возбуждаются.
"А в отношении тех лиц, которые открыто выражают протест против массового нарушения прав человека и репрессий, уголовные дела заводятся быстро и легко. Это то же самое, что перевернуть Уголовный кодекс вверх ногами и начать читать его с последней страницы", – заявил он.
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Экс-министр культуры считает это решение политическим, а не правовым.
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