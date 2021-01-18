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Навального увезли в московский следственный изолятор «Матросская тишина»
Источник материала: Хартия'97
Навального увезли в московский следственный изолятор «Матросская тишина»
Видеофакт.
Российского оппозиционера Алексея Навального вывезли из отдела УВД в Химках.
Об этом Навальный сказал в видео, опубликованном на его странице в Twitter.
"Если верить документам суда, я поехал в "Матросскую тишину". Всем хочу сказать одно: ничего не нужно бояться. Бояться можно только своего собственного страха", - сказал Навальный.
Российские СМИ зафиксировали момент, как оппозиционера вывели из здания, где проходило судебное заседание.
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