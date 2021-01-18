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Virgin Orbit запустила в космос ракету c борта самолета
Источник материала: Хартия'97
Virgin Orbit запустила в космос ракету c борта самолета
Это была вторая попытка запуска ракеты с самолета.
Компания Virgin Orbit запустила в космос ракету с 10 спутниками NASA с борта самолёта Boeing 747-400, передает
Модифицированный Boeing под названием Cosmic Girl вылетел из аэропорта в пустыне Мохаве, севернее Лос-Анджелеса и над Тихим океаном выпустил ракету из-под своего крыла. AFP обращает внимание, что такой проект может быть экономически выгоден, так как для запуска не нужно обслуживать дорогую стартовую площадку – достаточно взлётно-посадочной полосы.
Это была вторая попытка запуска ракеты с самолета. В мае прошлого года Virgin Orbit этого сделать не удалось – ракета упала из-за неисправной работы двигателей первой ступени.
Virgin Orbit основана в 2012 году британским миллиардером Ричардом Бренсоном. Компания планирует выводить на околоземную орбиту небольшие спутники весом от 300 до 500 килограммов.
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Это была вторая попытка запуска ракеты с самолета.
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