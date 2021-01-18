Источник материала: Хартия'97

Virgin Orbit запустила в космос ракету c борта самолета 18.01.2021, 22:14

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фото: afp

Это была вторая попытка запуска ракеты с самолета.

Компания Virgin Orbit запустила в космос ракету с 10 спутниками NASA с борта самолёта Boeing 747-400, передает svoboda.org .

Модифицированный Boeing под названием Cosmic Girl вылетел из аэропорта в пустыне Мохаве, севернее Лос-Анджелеса и над Тихим океаном выпустил ракету из-под своего крыла. AFP обращает внимание, что такой проект может быть экономически выгоден, так как для запуска не нужно обслуживать дорогую стартовую площадку – достаточно взлётно-посадочной полосы.

Today's sequence of events for #LaunchDemo2 went exactly to plan, from safe execution of our ground ops all the way through successful full duration burns on both engines. To say we're thrilled would be a massive understatement, but 240 characters couldn't do it justice anyway. pic.twitter.com/ZKpoi7hkGN — Virgin Orbit (@Virgin_Orbit) January 18, 2021

Это была вторая попытка запуска ракеты с самолета. В мае прошлого года Virgin Orbit этого сделать не удалось – ракета упала из-за неисправной работы двигателей первой ступени.

Virgin Orbit основана в 2012 году британским миллиардером Ричардом Бренсоном. Компания планирует выводить на околоземную орбиту небольшие спутники весом от 300 до 500 килограммов.

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