«По Притыцкого ходят трамваи?» В иске к обвиняемому в захвате грузовика - ущерб за простой транспорта в другом конце города

Источник материала: Tut.by

Уголовное дело о захвате грузовика на протестах 10 августа, возбужденное в отношении 29-летнего Дмитрия Дубкова, продолжают рассматривать в суде Советского района. Напомним, МАЗ использовали для перекрытия дороги в районе улицы Притыцкого. Сегодня в суде внимание уделили недавно появившемуся иску от «Минсктранса». Предприятие подсчитало, что из-за простоя транспорта оно понесло ущерб почти на 22 тысячи рублей. Правда, оказалось, что в эту сумму включили и простои маршрутов, которые вообще не проходят через район, где развивались события с грузовиком.



Скриншот видео СК

Напомним, по версии следствия, МАЗ, который ехал эвакуировать сломавшийся троллейбус, захватила группа парней и блокировала им дорогу. На видео, обнародованном правоохранителями, хорошо видны лица нескольких человек из группы, в том числе мужчина, который угрожал водителю МАЗа предметом, похожим на пистолет.

Однако в суде обвиняемый только один — 29-летний Дмитрий Дубков. Пострадавшие отметили, что парня нет на видео среди людей, нападавших на МАЗ. Камера сняла Дубкова лишь в момент, когда он сел за руль грузовика. Парня обвиняют по двум статьям УК: угон грузового автомобиля с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья (ч. 3 ст. 214), а также участие в массовых беспорядках (ч. 3 ст. 293). Максимальное наказание по первой статье — до 10 лет лишения свободы, по второй — до 3 лет. Парень себя виновным не признал.

Правозащитные организации признали парня политзаключенным.

На прошлом заседании гособвинитель сообщила, ГП «Минсктранс» заявил иск в адрес обвиняемого о возмещении им причиненного ущерба с 20.10 10 августа по 02.40 11 августа из-за задержки движения транспорта. Сумма иска — 21 861 рубль 69 копеек. Обвиняемый с иском не согласился. На рассмотрение дела был вызван представитель «Минсктранса».

— Иск подала прокуратура, в нем все изложено, мы его поддерживаем. Ничего пояснить больше не можем, — заявила явившаяся на суд юрисконсульт предприятия.

Представитель отметила, что ей «предположительно» известно, в чем обвиняется Дубков.

Защиту больше всего интересовало, как рассчитывали причиненный предприятию ущерб. Ведь в таблицу, подготовленную «Минсктрансом» были включены и транспортные маршруты, которые по улице Притыцкого не проходят, например, автобус № 18 выполняющий путь от ДС ''Восточная'' до Новинок.

— У вас там упоминаются также трамваи. По Притыцкого ходят трамваи? — уточнила адвокат Дубкова. Вопрос вызвал в зале смех.

— Мне это неизвестно [про трамваи]. Все расчеты представлены в материалах дела. Пояснить обоснованность суммы я не могу — не специалист в этом, — ответила юрисконсульт ГП «Минсктранс».

Стоит сказать, что, согласно видео, которое следствие обнародовало после задержания Дубкова, неизвестные обступили грузовик уже после 23.00, «Минсктранс» же предъявил обвиняемому иск, где ущерб от простоев посчитан с 20 часов 10 минут.

В суде также огласили ответы из банков на запросы о наличии счетов, вкладов, электронных кошельков, ячеек на имя Дмитрия Дубкова. Счета (один из них зарплатный) были открыты в двух банках. На двух картах были деньги: 1 евро 93 цента и 7 копеек.

Также к делу приобщены положительная характеристика на Дмитрия от его работодателя из Латвии. А еще письмо от белорусского перевозчика о том, что они готовы взять на работу Дмитрия Дубкова, если его наказание не будет связано с лишением свободы.

Во вторник, 19 января, в суде пройдут прения сторон.