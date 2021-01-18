«Враг не пройдет!» Как в России и на Западе отреагировали на перенос ЧМ по хоккею из Минска

Источник материала: Tut.by

Перенос чемпионата мира по хоккею стал одним из самых громких и обсуждаемых событий в мире спорта в начале 2021 года. SPORT.TUT.BY приводит мнения о решении IIHF спикеров из Европы и России.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Бывший форвард сборной Финляндии и питерского СКА Теему Рамстедт приветствует решение IIHF.

«Это отлично, что было принято решение перенести чемпионат мира из Минска. Финская федерация еще осенью говорила, что в такой ситуации проводить игры в Беларуси нельзя. С тех пор ситуация в стране существенно не изменилась. Верное решение», — написал Рамстедт.

Экс-тафгай и тренер клубов КХЛ Андрей Назаров считает отмену чемпионата «наездом на Россию».



Андрей Назаров. Фото: Фотобанк КХЛ

«Считаю, что идет атака и мощный наезд на Россию и ее стратегических партнеров.

Думаю, некоторые господа не могут нам простить быстрого урегулирования конфликтов в некоторых проблемных регионах, а также других недавних решений.

Жизнь продолжается, поэтому я не считаю, что Беларусь станет хуже, если там не проведут чемпионат мира. Но мы все видим, что враг начинает нас окружать, и, как ни странно, сначала начали бить по спортсменам. А ведь существует золотое правило: спорт вне политики.

Кстати, еще с древних времен во время проведения Олимпиад останавливались все военные действия. Уверен, что и на чемпионаты мира нужно распространить подобную практику.

Думаю, что после таких решений со стороны недоброжелателей все мы сплотимся и станем еще сильнее. Враг не пройдет, победа все равно будет за нами!» — приводит слова Назарова «Чемпионат.ком» .

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс приветствовал решение Международной федерации хоккея лишить Минск права на организацию чемпионата мира — 2021.

«Это правильный сигнал, что спорт не будет использоваться в интересах авторитарных режимов. Латвия выполнит свои обязательства и готова полностью взять на себя организацию чемпионата, — написал Ринкевичс в твиттере.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что вся Беларусь ждала чемпионат мира, поэтому к его переносу относится негативно.

«Я отношусь к этому плохо. И как тогда будет спорт вне политики? Так не получается. Совсем не получается.

Люди там ждали чемпионат мира, вся страна ждала.

Нашей сборной нигде не надо ничего бойкотировать. Нам нужно играть. Российская команда не так хорошо играет, чтобы что-то бойкотировать, надо тренироваться», — сказала Тарасова в интервью «Спорт-Экспрессу» .

Член Европарламента Роберт Бьедрон уверен, что чемпионат состоится в Беларуси в будущем.

«Когда Беларусь станет свободной, чемпионат мира по хоккею в Минске станет настоящим праздником. Но до этого мы не можем играть с диктатором. Благодарю IIHF за это решение и солидарность с белорусским обществом», — написал Бьедрон.

Олимпийский чемпион в составе сборной России Дарис Каспарайтис считает, что сейчас проводить турнир в Минске нельзя.



Reuters

«Это правильно! Там идет политическая война. Это сделали не для того, чтобы наказать Лукашенко, а для безопасности.

Мы все знаем, какие там происходят дела. Какой чемпионат мира может быть в стране, где идут беспорядки?

А по поводу мнения, что будет страдать народ, а не политики… Народ будет страдать все равно из-за политики.

Как американцы смогут приезжать в Беларусь, где идет политическая борьба? Есть же еще безопасность хоккеистов и туристов.

Ну какая Беларусь? Это то же самое, что в Чечне бы сделали чемпионат мира по футболу, когда были беспорядки», — сказал Каспарайтис в интервью «Спорт-Экспрессу».