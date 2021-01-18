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IIHF официально: ЧМ-2021 по хоккею в Минске не будет
Источник материала: UDF
Встреча Александра Лукашенко и Рене Фазеля в Минске / БЕЛТА
ЧМ-2021 по хоккею решили перенести из-за невозможности обеспечить безопасность при проведении турнира в Минске, сказано в заявлении IIHF.
В федерации отметили, что совет IIHF рассмотрит статус Латвии как одного из организаторов предстоящего чемпионата и изучит возможность провести первенство только в этой стране.
Чемпионат мира по хоккею должен был пройти с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге.
Вопрос о переносе чемпионата мира из Минска подняли после того, как в Беларуси начались митинги против Александра Лукашенко. Протесты начались после того, как ЦИК Беларуси утвердил победу Лукашенко на выборах президента, а также объявил, что кандидат от оппозиции Светлана Тихановская заняла второе место. Многие жители Беларуси, а также страны Евросоюза и США, не признали результаты выборов.
Беларусь принимала чемпионат мира по хоккею лишь раз, в 2014 году. Латвия также принимала мировое первенство один раз, в 2006 году.
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У Беларуси отняли чемпионат мира по хоккею.
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