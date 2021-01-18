Трое фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках в Гомеле не признают свою вину

Суд Железнодорожного района Гомеля 18 января начал рассмотрение уголовного дела в отношении трех обвиняемых в массовых беспорядках, насилии в отношении милиционеров, незаконных действиях в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ, и склонении несовершеннолетнего к противоправным действиям.



Фигуранты уголовного дела о массовых беспорядках в суде. Фото: tut.by.

Как сообщает БелаПАН , обвиняемые — 28-летний Леонид Ковалев, 25-летний Дмитрий Корнеев и 17-летний Никита Золотарев. Последнему на момент задержания 11 августа было 16 лет. Его отец свидетельствовал в СМИ и писал заявление в следственные органы о применении насилия в отношении сына, который болеет эпилепсией, но в возбуждении уголовного дела было отказано.

По версии обвинения, Ковалев изготовил "коктейли Молотова" и предложил Корнееву и Золотареву использовать их на акции протеста 10 августа. Молодые люди были остановлены военнослужащими внутренних войск вечером того дня и убежали, бросив одну из бутылок в их сторону.

В обвинении говорится, что Ковалев и его знакомые планировали массовые беспорядки, которые заключались в "насилии, погромах, поджогах, уничтожении имущества, вооруженном сопротивлении властям, провокациях, направленных на разжигание агрессии толпы".

Все трое не признали свою вину. Первым допросили Ковалева, который работает таксистом. На суде он сообщил, что являлся администратором группы в социальных сетях "ЧП. Гомель", поэтому 10 августа отправился в центр города "посмотреть, что происходит". Кроме того, в центр города его попросил съездить племянник. На остановке они встретились с Золотаревым — знакомым племянника.

Обвиняемый заявил, что Золотарев и Корнеев собирались бросить «бутылки» в какой-то автобус, но он их отговаривал и даже записал разговор, чтобы, "если что, передать в милицию". Судья спросил, почему обвиняемый сразу не позвонил в милицию или не сообщил об этом находившимся в центре города сотрудникам. "Я думал найти кого-то в штатском и сообщить об этом", — пояснил Ковалев.

Вечером 10 августа его задержали, но потом отпустили. На суде обвиняемый утверждал, что собирался посмотреть на ситуацию и что-нибудь снять для группы "ЧП. Гомель", но побоялся. "Посмотрели бы по телевизору! Вы не понимали, с чем это связано? Что, там массовые гуляния были в центре города? День Победы праздновали или Пасху? Почему вы не поехали от греха подальше домой? Ну, посмотрели, увидели, что там небезопасно. У вас же трое детей", — отреагировал судья Дмитрий Дебой.

19 января суд продолжит допрос Ковалева. Прокурор Евгений Фартушняк предложил огласить показания обвиняемого в ходе следствия, так как они не совпадают со свидетельством на суде.