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В Южной Корее разработали ошейник — толкователь лая собаки
Источник материала: Навiны
Южнокорейская фирма разработала ошейник с искусственным интеллектом, который помогает распознать эмоции собак.
Умный ошейник по лаю может распознать одну из пяти эмоций: счастье, покой, тревогу, злость и печаль.
Как передает портал
"Это устройство дает собаке голос, понятный людям", — сказал директор по глобальному маркетингу в Petpuls Lab Эндрю Гил.
Компания начала собирать различные типы лая для анализа эмоций собак в 2017 году. Три года спустя они разработали собственный алгоритм, основанный на базе данных, содержащей более 10 тысяч образцов от 50 пород собак.
По данным Сеульского национального университета, где тестировали первое в своем роде устройство, средний уровень точности распознавания эмоций составляет 90 процентов.
Отдельно стоит отметить, что новинка одновременно является и трекером активности со встроенным акселерометром, который подсчитывает количество калорий, которое сжигает собака в любой отрезок времени.
Ошейник еще не поступил в продажу — краудфандинговая кампания на Indiegogo в самом разгаре. Там можно предварительно заказать новинку по особой цене — 79 долларов. Первые ошейники отправят к владельцам и их воспитанникам уже в августе 2021 года.
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Южнокорейская фирма разработала ошейник с искусственным интеллектом, который помогает распознать эмоции собак.
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