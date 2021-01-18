В Южной Корее разработали ошейник — толкователь лая собаки

Южнокорейская фирма разработала ошейник с искусственным интеллектом, который помогает распознать эмоции собак.



Фото: petpuls.net.

Умный ошейник по лаю может распознать одну из пяти эмоций: счастье, покой, тревогу, злость и печаль.

Как передает портал tsn.ua со ссылкой на сайт фирмы-разработчика Petpuls, ошейник может сообщать владельцам домашних животных через приложение для смартфонов, счастливы ли их собаки, расслаблены, обеспокоены, сердиты или грустны. Он также отслеживает физическую активность и отдых собак.

"Это устройство дает собаке голос, понятный людям", — сказал директор по глобальному маркетингу в Petpuls Lab Эндрю Гил.

Компания начала собирать различные типы лая для анализа эмоций собак в 2017 году. Три года спустя они разработали собственный алгоритм, основанный на базе данных, содержащей более 10 тысяч образцов от 50 пород собак.

По данным Сеульского национального университета, где тестировали первое в своем роде устройство, средний уровень точности распознавания эмоций составляет 90 процентов.

Отдельно стоит отметить, что новинка одновременно является и трекером активности со встроенным акселерометром, который подсчитывает количество калорий, которое сжигает собака в любой отрезок времени.

Ошейник еще не поступил в продажу — краудфандинговая кампания на Indiegogo в самом разгаре. Там можно предварительно заказать новинку по особой цене — 79 долларов. Первые ошейники отправят к владельцам и их воспитанникам уже в августе 2021 года.