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МТС составил подборку контента, наиболее популярного в 2020 году
Источник материала: БДГ
На основе Big Data МТС составил портрет пользователей своих цифровых сервисов и выяснил, какой контент пользовался наибольшей популярностью в 2020 году.
Самыми популярными сервисами оказались МТС ТВ, МТС Кино, МТС Music и МТС Книги. Чаще всего ими пользуются жители Минска, Бреста и Витебска. При этом, среди подписчиков МТС Music преобладают мужчины, а женщины чаще читают и смотрят фильмы.
В топе книжных предпочтений белорусов в 2020-м – любовный роман Андре Асимана «Найди меня», исторический детектив Бориса Акунина «Просто Маса», остросюжетная фантастика Норы Сакавич «Лисья нора» и научно-популярная книга Юваля Ноа Харари «Sapiens. Краткая история человечества».
В МТС Music чаще всего слушали треки Макса Коржа, ZIVERT, Hammali&Navai, Тимы Белорусских и Макса Барских.
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На основе Big Data МТС составил портрет пользователей своих цифровых сервисов и выяснил, какой контент пользовался наибольшей популярностью в 2020 году.
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