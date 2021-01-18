МТС составил подборку контента, наиболее популярного в 2020 году

На основе Big Data МТС составил портрет пользователей своих цифровых сервисов и выяснил, какой контент пользовался наибольшей популярностью в 2020 году.

Самыми популярными сервисами оказались МТС ТВ, МТС Кино, МТС Music и МТС Книги. Чаще всего ими пользуются жители Минска, Бреста и Витебска. При этом, среди подписчиков МТС Music преобладают мужчины, а женщины чаще читают и смотрят фильмы.

В топе книжных предпочтений белорусов в 2020-м – любовный роман Андре Асимана «Найди меня», исторический детектив Бориса Акунина «Просто Маса», остросюжетная фантастика Норы Сакавич «Лисья нора» и научно-популярная книга Юваля Ноа Харари «Sapiens. Краткая история человечества».

В МТС Music чаще всего слушали треки Макса Коржа, ZIVERT, Hammali&Navai, Тимы Белорусских и Макса Барских.