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В процветающей Беларуси мест на всех не хватает. Как журналисты попытались попасть на ВНС

19.01.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В участники Всебелорусского собрания сгодится не всякий белорус. Эксперимент проводили журналисты Еврорадио

В процветающей Беларуси мест на всех не хватает. Как журналисты попытались попасть на ВНС
Всебелорусское народное собрание (ВНС) планируется провести под знаком "диалога" между обществом и властями. Мол, там будет весь диапазон мнений и взглядов. А что большинство делегатов ВНС — это депутаты местных советов, так это просто совпало.

Еврорадио посчитало, что неплохо было бы направить на собрание своего делегата. И для освещения события изнутри, и для того, чтобы поделиться с другими делегатами нашим мнением о том, как в Беларуси соблюдается свобода слова. Поверьте, нам есть что сказать.

Отбирать делегатов на ВНС было поручено местным властям. Мы обратились в одну из районных администраций Минска от лица гражданина с вопросом о том, как стать участником собрания. Сделано это было очень оперативно: на следующий день после объявления даты проведения собрания.

На днях мы получили ответ. Вот на что чиновники потратили две недели, отведённые им на то, чтобы отреагировать на наше обращение:


"Информация о подготовке VI Всебелорусского народного собрания размещена на официальном сайте администрации Первомайского района г. Минска в баннере "VI Всебелорусское народное собрание". Информируем, что делегатами на VI Всебелорусское народное собрание выдвигаются лица от общественных объединений, партий в установленном порядке", — пишут в администрации.

Что ж, всё кажется достаточно простым. Заходим на сайт исполкома, нажимаем на указанный баннер и переносимся на сайт ВНС. Здесь пытаемся найти "установленный порядок", но находим только ссылки на новости о собрании от БЕЛТА, исторические экскурсы в предыдущие собрания и страницу для "обратной связи", при помощи которой предлагается отправлять свои идеи для участников мероприятия. Никакой инструкции о том, как “обычный” человек может попасть в делегаты ВНС, нет.

Возвращаемся к "началу начал" — указу Лукашенко о созыве собрания. Вот цитата:

"Порядок выдвижения кандидатур и избрания участников шестого Всебелорусского народного собрания утверждается председателем Республиканского организационного комитета".

Председатель оргкомитета — формально премьер-министр, но его решения в роли главы оргкомитета (в отличие от премьерских) не обязательны к публикации. Вот и порядок выдвижения кандидатур на Всебелорусское народное собрание оказался неопубликованным. Итог: человек "со стороны" при всём желании не может стать делегатом ВНС и принять участие в "диалоге". 

Тем временем чиновники продолжают сами отбирать делегатов — и, как рассказывало Еврорадио, для некоторых участие в форуме становится сюрпризом.
 
Теги: Минск
 
 
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В участники Всебелорусского собрания сгодится не всякий белорус. Эксперимент проводили журналисты Еврорадио
 
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