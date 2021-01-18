«Что вы пропагандируете?» Администрации районов поясняют, надо ли вывешивать флаг

К этому его побудило письмо из администрации Первомайского района. Там считают, что рекомендациям должны последовать и резиденты из других районов Минска , и за разъяснениями предлагают обращаться в местные администрации.





обзвонил отделы идеологии районных администраций Минска (дозвонились не во все), чтобы узнать подробности. Касается ли распоряжение резидентов, которые арендуют офисы в других районах Минска? Что будет, если флаг не установить? Кто должен этим заниматься? Вот что удалось узнать. dev.byотделы идеологии районных администраций Минска (дозвонились не во все), чтобы узнать подробности. Касается ли распоряжение резидентов, которые арендуют офисы в других районах Минска? Что будет, если флаг не установить? Кто должен этим заниматься? Вот что удалось узнать.

Ленинский район: ответьте на вопрос, где вы живёте

В администрации Ленинского района ответили, что они ничего резидентам ПВТ не посылали.





То есть флаг вывешивать не нужно?





Вы должны сами определить, вешать вам флаг или нет. Ответьте себе на вопросы: где вы живёте, что вы поддерживаете, что пропагандируете? Почитайте закон о государственных символах.





Что вы имеете в виду?





В наши обязанности не входит пояснение законов. В законе о госсимволах всё написано: кому и когда вывешивать. Какие распоряжение давал Первомайский район, мы прокомментировать не можем.

Октябрьский район: всего доброго

— Нами такие письма не рассылались и распоряжения не давались. Поэтому я не могу прокомментировать чужие решения, — сказали в администрации Октябрьского района.





То есть в вашем районе не нужно вывешивать флаги?





Почему вас так этот вопрос волнует? Я вообще слабо понимаю, о чём мы говорим сейчас. Какое вы имеете отношение? Всего доброго.

Московский район: по желанию организации

В администрации Московского района о письме администрации Первомайского тоже не слышали, но разъяснение дали:





— Государственный флаг вывешивается по желанию организации. Для этого у нас есть закон, который гласит, что государственный флаг может вывешиваться в любом месте при условии уважительного отношения. Если вы считаете, что вы, находясь на территории Московского района, хотите засвидетельствовать своё уважение к государственной символике путем вывешивания её на флагштоках на крыше, то мы возражать не будем. Отправляете на наш адрес информационное письмо, в котором просите управление архитектуры согласовать размещение флага.





Мы каких-то поручений никому не давали, но когда к нам обращались, никому не запрещали, у кого есть желание.

А если желания нет?

То я не могу к вам никаких претензий предъявить ни с какой точки зрения, по закону.

Советский район: при чём тут администрация?

В Советском районе пояснили, что вопросы следует адресовать ПВТ, а не администрациям районов.





— Резиденты ПВТ подчиняются в первую очередь своей администрации, а не Советскому району. Какие могут быть от меня наказания, если я никому ничего не поручал и ничего не требую? Если администрация ПВТ поручила своим дочерним предприятиям вывесить флаг, то при чём тут администрация Советского района? Не понимаю.





Заводской район: распоряжения не было

В администрации Заводского района кратко пояснили, что никаких распоряжений с их стороны резидентам не было и никаких комментариев на этот счёт дать не могут.

Фрунзенский район: такой информации нет

Во Фрунзенском районе удивились вопросу:





— Если документ поступил в какую-то организацию на территории нашего района, они же не уведомляют об этом администрацию. У меня такой информации нет, никто об этом не оповещал. И догадаться, что кто-то кому-то что-то отправил, я не в силах. Сами мы в ПВТ тоже ничего не писали — это же не наша организация.





Партизанский район: должны вывешивать, но собственники зданий, а не резиденты

А вот в администрации Партизанского района нас уверили, что, конечно, надо вывешивать флаги. И раз документ появился в Первомайском районе, то он есть и в Заводском районе, и в Партизанском.





А что за документ?





Всё прописано в законе о госсимволах. Что вы хотите спросить? Надо ли вывешивать?





Да. Кому, как, какого размера?





Понятно, что 40 метров вы не вывесите. Можете обычный вешать, стандартный флаг.





А на кого распространяется это поручение? На собственника здания или на арендаторов?





В первую очередь на собственников, конечно. Если вы снимаете комнату в здании, то парадный вход вам же не принадлежит. Собственник должен вывесить государственный флаг. Если на этаже 20-30 арендаторов, вы же не повесите 30 флагов. Должен быть один аккуратный флаг.





А если не следовать рекомендациям?





Не следуйте. В первую очередь это касается собственника.











