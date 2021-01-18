Лавина накрыла людей на популярном горном курорте России. Есть погибший

Снежная масса накрыла одну из трасс и находившихся на ней людей, а также два вагончика, где размещались пункты проката горнолыжного снаряжения. В результате под снегом оказались как минимум десять отдыхающих. На место оперативно прибыла группировка сотрудников МЧС России в составе 172 человек,Лента.ру.