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Белорусская федерация хоккея ждёт разъяснений IIHF по поводу переноса ЧМ из Минска
Источник материала: Партизан
Белорусская федерация хоккея ждёт разъяснений IIHFпо ряду вопросов, связанных с переносом чемпионата мира по хоккею из Минска, сообщили "Интерфакс-Запад" в пресс-службе федерации в понедельник.
"В настоящее время мы ждём разъяснений со стороны IIHF по ряду вопросов, связанных с переносом минской части турнира. После этого мы будем готовы дать комментарий со своей стороны", - подчеркнули в пресс-службе.
Как сообщалось, в понедельник IIHF сообщила, что перенос ЧМ по хоккею 2021 года из Минска неизбежен. Совет IIHF определил, что в настоящее время невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц при проведении чемпионата мира в Беларуси.
Накануне нескольких спонсоров чемпионата заявили об отказе от своих обязательств, если соревнования будут проходить в Минске. Среди них - Liqui Moly, Skoda и Nivea Men.
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель встретился 11 января в Минске с главой белорусского государства Александром Лукашенко. Во время встречи Фазель пожаловался на давление на федерацию из-за проблем в Беларуси.
Лукашенко в свою очередь заявил, что Беларусь готова провести ЧМ по хоккею без Латвии, заверив, что "он будет лучшим в истории". Кроме того, он пообещал, что никакой опасности для приезжающих в Беларусь нет и не будет.
В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.
Одним из вопросов, который инициировала белорусская оппозиция, был перенос ЧМ по хоккею из Минска. Он должен был пройти в Латвии и Беларуси с 21 мая по 6 июня,
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Белорусская федерация хоккея ждёт разъяснений IIHFпо ряду вопросов, связанных с переносом чемпионата мира по хоккею из Минска, сообщили "Интерфакс-Запад" в...
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