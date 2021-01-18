Белорусская федерация хоккея ждёт разъяснений IIHF по поводу переноса ЧМ из Минска

"В настоящее время мы ждём разъяснений со стороны IIHF по ряду вопросов, связанных с переносом минской части турнира. После этого мы будем готовы дать комментарий со своей стороны", - подчеркнули в пресс-службе.





Как сообщалось, в понедельник IIHF сообщила, что перенос ЧМ по хоккею 2021 года из Минска неизбежен. Совет IIHF определил, что в настоящее время невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц при проведении чемпионата мира в Беларуси.





Накануне нескольких спонсоров чемпионата заявили об отказе от своих обязательств, если соревнования будут проходить в Минске. Среди них - Liqui Moly, Skoda и Nivea Men.





Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель встретился 11 января в Минске с главой белорусского государства Александром Лукашенко. Во время встречи Фазель пожаловался на давление на федерацию из-за проблем в Беларуси.





Лукашенко в свою очередь заявил, что Беларусь готова провести ЧМ по хоккею без Латвии, заверив, что "он будет лучшим в истории". Кроме того, он пообещал, что никакой опасности для приезжающих в Беларусь нет и не будет.





В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.



