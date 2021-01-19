5 настоящих фамилий звёзд, которые вас удивят!

Источник материала: ОНТ

Их фамилии часто мелькают в СМИ, но раньше у этих актрис в паспорте были совсем другие данные.

Марина Александрова ещё в театральном училище поняла, что фамилия Пупенина не особо подходит для сцены, поэтому взяла фамилию своей бабушки.





Катерине Гардон фамилия досталась от мужа. Ранее в её документах значилось «Прокофьева». После развода девушка не стала возвращаться к своей девичьей фамилии.





Лолите Горелик тоже повезло с фамилией мужа – Милявский. Именно её певица прославила на всю страну.





Кристина Асмус позаимствовала фамилию дедушки. Изначально она была Мясниковой.





Девичья фамилия Равшаны Курковой – Матчанова. Курковой актриса стала после замужества. А после развода с ней и осталась.









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