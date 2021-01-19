Компания Warner Bros. представила ролик с кадрами из всех киноновинок 2021 года

Источник материала: ОНТ

Компания Warner Bros. опубликовала на своем YouTube-канале видео с кадрами из 17 своих фильмов, которые выйдут в текущем году.



Среди грядущих новинок – «Дюна» Дени Вильнева, «Отряд самоубийц: Миссия навылет» Джеймса Ганна, «Матрица 4» Ланы Вачовски, а также фильмы «Том и Джерри», «Годзилла против Конга».

Все эти кинокартины одновременно выйдут в кинотеатрах США и на стриминговом сервисе HBO Max.

Известно, что премьера «Годзиллы против Конга» запланирована на конец мая, «Отряд самоубийц» – на начало августа, «Дюна» – в сентябре, а «Матрица 4» – ближе к концу года.

Фото: nytimes.com

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