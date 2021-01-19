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Компания Warner Bros. представила ролик с кадрами из всех киноновинок 2021 года
Источник материала: ОНТ
Компания Warner Bros. опубликовала на своем YouTube-канале видео с кадрами из 17 своих фильмов, которые выйдут в текущем году.
Среди грядущих новинок – «Дюна» Дени Вильнева, «Отряд самоубийц: Миссия навылет» Джеймса Ганна, «Матрица 4» Ланы Вачовски, а также фильмы «Том и Джерри», «Годзилла против Конга».
Все эти кинокартины одновременно выйдут в кинотеатрах США и на стриминговом сервисе HBO Max.
Известно, что премьера «Годзиллы против Конга» запланирована на конец мая, «Отряд самоубийц» – на начало августа, «Дюна» – в сентябре, а «Матрица 4» – ближе к концу года.
Фото:
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Компания Warner Bros. опубликовала на своем YouTube-канале видео с кадрами из 17 своих фильмов, которые выйдут в текущем году. Среди грядущих новинок – «Дюна» Дени Вильнева,...
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