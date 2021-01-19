Источник материала: ОНТ

Большой поэт для маленьких. «Міхасёвы прыгоды» Якуба Коласа вышли отдельным изданием – впервые в этом веке. Также среди ярких книжных новинок – «Савось-распуснік» и «Рак-вусач». Декламировали классику сегодня потомки классика – в Минске, на презентации в родовом музее. Детство многих поколений.





«У Савосева суседа быў пярэсценькі каток, выхаванец Паўла-дзеда, такі слаўны пестунок! Нос чарнявы, хвост бялявы, задзірасценькі!»

С чувством, с толком... А иначе и быть не может! Семилетняя Юлия Мицкевич читает наизусть стихотворение прапрадеда трёхлетней сестре Наталье. В одном переплёте – «Савось-распуснік» и поэма «Рак-вусач». Предисловие к доброй книге – внучки Коласа.

Мария Мицкевич, внучка Якуба Коласа: «Любілі збірацца, калі ён не працаваў, у яго пакоі. Ёсць і фотаздымак, дзе мы сядзім за сталом, усе ўнукі, ён нам нешта распавядае, паказвае кніжкі. Бываў час, што чытаў. З дзяцінства памятаю яго любоў да жывёльнага свету, да нашай беларускай прыроды».

«Наше детское всё» в основном – на реальных событиях из жизни семьи поэта. Спустя 85 лет после премьеры откроем заново «Міхасёвы прыгоды». В XXI веке «раскрасила» текст художник Алеся Житкевич. Впереди классики – печатный «пост» правнучки Коласа.

Василина Мицкевич, правнучка Якуба Коласа: «Iдэя такіх кніг з’явілася ў малодшага сына Якуба Коласа Міхася Канстанцінавіча Міцкевіча, які вельмі добра разумеў тое, што любоў да беларускай мовы, беларускай літаратуры, культуры фарміруецца ў дзяцінстве».

Листали свежие страницы в Большой гостиной. Этажом ниже сегодня – документальная ретроспектива с 1920-х. «Поэзию детства» Коласа ценил Маршак. Писал товарищу по творческому цеху: «Счастливы те, кто будет читать...» Всегда актуально.

Общий тираж новинок – 600 копий, что очень скромно. Якуб Колас – самый издаваемый белорусский автор в истории. С начала прошлого века его имя на обложках почти пяти миллионов книг. Абсолютные бестселлеры – «Рак-вусач» 73-го года и «Савось-распуснік» – 80-го. По 200 тыс. экземпляров.

«Не сядзіцца ў хаце хлопчыку малому…» – кто не знает этих строк? «Якуб Колас – дзецям» завершает трилогию. Красочный сборник стихов только вышел. А к печати – спустя век – уже готовят «Казкі жыцця», на них не один «колосок» вырос.

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