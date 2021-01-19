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100-летний юбилей отмечает издательство «Беларусь»
Источник материала: ОНТ
Вековой юбилей сегодня отмечает старейшее издательство страны «Беларусь».
Поздравление коллективу направил Александр Лукашенко, отметив, что история издательства неразрывно связана с судьбой нашей страны, становлением белорусской государственности, подвигами народа, развитием национальной культуры и книгопечатания. Сегодня на торжественном собрании лучших сотрудников удостоили наград.
За вековую историю «Беларуси» выпущено более сотни тысяч книг, общий тираж которых превысил десятки миллионов экземпляров. Здесь в печать выходят фотоальбомы, учебные и литературно-художественные издания. Основные тематические направления – история, культура, природа и этнография.
Новый проект Министерство информации совместно с издательством «Беларусь» подготовит в преддверии традиционного книжного форума, который пройдет в Минске в феврале.
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Вековой юбилей сегодня отмечает старейшее издательство страны «Беларусь». Поздравление коллективу направил Александр Лукашенко, отметив, что история...
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