100-летний юбилей отмечает издательство «Беларусь»

Источник материала: ОНТ

Вековой юбилей сегодня отмечает старейшее издательство страны «Беларусь».





Поздравление коллективу направил Александр Лукашенко, отметив, что история издательства неразрывно связана с судьбой нашей страны, становлением белорусской государственности, подвигами народа, развитием национальной культуры и книгопечатания. Сегодня на торжественном собрании лучших сотрудников удостоили наград.

За вековую историю «Беларуси» выпущено более сотни тысяч книг, общий тираж которых превысил десятки миллионов экземпляров. Здесь в печать выходят фотоальбомы, учебные и литературно-художественные издания. Основные тематические направления – история, культура, природа и этнография.

Новый проект Министерство информации совместно с издательством «Беларусь» подготовит в преддверии традиционного книжного форума, который пройдет в Минске в феврале.

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