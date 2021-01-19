Японец работает «профессиональным бездельником». За два с половиной года он заработал более $280 тысяч

Источник материала: ОНТ

37-летний японец Седзи Моримото два с половиной года «работает» профессиональным бездельником. За это время мужчина получил за свою необычную деятельность более $280 тысяч (30 миллионов иен). На необычную историю обращает внимание Independent.

Моримото проводит с людьми время за деньги. Японец при этом не делает ничего особенного – он пьет, ест, дает простые житейские советы, словом, составляет компанию. Разовые услуги Седзи стоят 7 тысяч иен (около $67), также клиенты оплачивают мужчине еду, напитки и расходы на транспорт.

Началом необычного бизнеса послужило объявление в Twitter. Моримото предлагал себя в аренду как человека, который «ничего не делает». Он обращал внимание, что может сходить с кем-то в магазин, занять место или стать частью какой-либо команды.

Твит японца стал популярным, услугами Седзи воспользовались более трех тысяч человек. Поначалу Моримото оказывал «услуги бездельника» бесплатно, но вскоре решил брать за это деньги, чтобы тем самым уменьшить количество запросов.

Седзи рассказывает, что к нему обращаются разные люди. Многие страдают от скуки, некоторые – от одиночества. Были случаи, когда мужчину нанимали, чтобы выговориться и признаться в совершенных преступлениях или неудавшихся попытках суицида.

Работа «бездельником» позволила Моримото написать книгу и стать прообразом для героя сериала. У Седзи свыше 268 тысяч подписчиков в Twitter .

Фото: Twitter / morimotoshoji

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