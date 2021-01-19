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Уникальные фото из архивов российских знаменитостей, которые вы увидите впервые!

19.01.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Уникальные фото из архивов российских знаменитостей, которые вы увидите впервые!

Мир меняется, мы меняемся, только старые фотографии напоминают о прежних временах. Эти снимки российских знаменитостей, даже если вы и видели когда-то, то точно уже не помните. А на них действительно интересно взглянуть, ведь многие звёзды изменились до неузнаваемости. 


Александр Цекало и Лолита Милявская, 1992 год (вечеринка у Аллы Пугачевой) 


певица Валерия, 1992 год 


Олег Газманов, 1991 год 


Влад Сташевский и Ксения Собчак 


Сергей Зверев делает прическу Богдану Титомиру, 1994 год 


Сергей Минаев и группа «Комбинация» 


Алла Пугачева, 1 мая 1993 года во время сольного концерта в концертном зале «Россия» 


Мария Шукшина, 1992 год 


Игорь Крутой, Филипп Киркоров и Алла Пугачева участвуют в телевизионной игре «Русское лото», 1994 год


Игорь Николаев и Наташа Королева 


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Мир меняется, мы меняемся, только старые фотографии напоминают о прежних временах. Эти снимки российских знаменитостей, даже если вы и видели когда-то, то точно уже...
 
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