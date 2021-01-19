Уникальные фото из архивов российских знаменитостей, которые вы увидите впервые!

Источник материала: ОНТ

Мир меняется, мы меняемся, только старые фотографии напоминают о прежних временах. Эти снимки российских знаменитостей, даже если вы и видели когда-то, то точно уже не помните. А на них действительно интересно взглянуть, ведь многие звёзды изменились до неузнаваемости.



Александр Цекало и Лолита Милявская, 1992 год (вечеринка у Аллы Пугачевой)



певица Валерия, 1992 год



Олег Газманов, 1991 год



Влад Сташевский и Ксения Собчак



Сергей Зверев делает прическу Богдану Титомиру, 1994 год



Сергей Минаев и группа «Комбинация»



Алла Пугачева, 1 мая 1993 года во время сольного концерта в концертном зале «Россия»



Мария Шукшина, 1992 год



Игорь Крутой, Филипп Киркоров и Алла Пугачева участвуют в телевизионной игре «Русское лото», 1994 год



Игорь Николаев и Наташа Королева





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