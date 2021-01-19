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Крещение: православные готовятся к празднику – молитвы, святая вода, окунания в прорубь
Источник материала: ОНТ
Несмотря на морозную погоду, многие не планируют отказываться от крещенских традиций – окунания в прорубь. Православные готовятся к одному из самых больших церковных праздников. Сегодня с утра в день строгого поста и молитв верующие отправились в храмы на литургию и за святой водой.
Божественные литургии и первый чин освящения воды, которую верующие могут взять домой, прошли рано утром. Христиане верят, что крещенская вода обладает удивительными свойствами – со временем не портится, способна уберечь семью от зла. У источника выстраиваются в очереди и стараются взять для себя и родных побольше.
18 января считается подготовительным днём. Впереди праздничное богослужение, оно начнётся после полуночи. А вот окунаться в проруби в Бресте в этом году не будут. Такое решение приняли в епархии.
В Минске и столичном районе морозов не испугались, «иордани» подготовили заранее и даже с декором. На озере Вяча с самого утра купель ждёт верующих. Здесь и тёплая палатка, где, к слову, рекомендован масочный режим, ковёр из хвои для массажа стоп и купель с природным подогревом.
Для кого-то это народная традиция с религиозным смыслом, для других – хороший повод закалиться. Сегодня смельчаков нырнуть в ледяную воду немного, оно и понятно – праздник формально 19 января.
Главное, не допустить переохлаждения. Медики настоятельно не рекомендуют окунаться тем, кто неважно себя чувствует. Или страдает хроническими заболеваниями. В остальных случаях главное соблюдать элементарные правила. Перед окунанием размяться, после согреться.
Только в столице окунуться в купель можно в 8 прорубях. Все они вблизи спасательных станций. И уже с 18:00 сегодня здесь многолюдно. Горячий чай, места для переодеваний – есть всё, чтобы экстрим народного обряда прошёл без пагубных последствий для организма. А полупрозрачные фигуры изо льда добавляют событию особую торжественность.
Согласно писаниям, Иисус принял крещение в водах реки Иордан. Отсюда и традиция, но церковь не настаивает на обряде. Гораздо важнее в этот день молиться, делать добрые дела, помогать нуждающимся. Тогда и окунание будет во благо и поможет исцелить не только тело, но и душу.
К крещенским купелям ежегодно только в нашей стране приходят тысячи верующих. Самые массовые окунания по традиции начнутся завтра и продлятся до ночи, если, конечно, пандемия не напугает. Потому как даже сильный мороз точно не станет преградой.
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Несмотря на морозную погоду, многие не планируют отказываться от крещенских традиций – окунания в прорубь. Православные готовятся к одному из самых больших...
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