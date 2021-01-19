Крещение: православные готовятся к празднику – молитвы, святая вода, окунания в прорубь

Источник материала: ОНТ

Несмотря на морозную погоду, многие не планируют отказываться от крещенских традиций – окунания в прорубь. Православные готовятся к одному из самых больших церковных праздников. Сегодня с утра в день строгого поста и молитв верующие отправились в храмы на литургию и за святой водой.





Божественные литургии и первый чин освящения воды, которую верующие могут взять домой, прошли рано утром. Христиане верят, что крещенская вода обладает удивительными свойствами – со временем не портится, способна уберечь семью от зла. У источника выстраиваются в очереди и стараются взять для себя и родных побольше.

Павел Романович, клирик Свято-Николаевской братской церкви города Бреста: «Явление Бога в жизни каждого из нас было однажды. И от этого времени встреча с Богом и Богоявление должно происходить каждый день, каждое мгновение человек должен памятовать о Боге и стараться богоуподобляться через свое нравственное совершенствование».

18 января считается подготовительным днём. Впереди праздничное богослужение, оно начнётся после полуночи. А вот окунаться в проруби в Бресте в этом году не будут. Такое решение приняли в епархии.

В Минске и столичном районе морозов не испугались, «иордани» подготовили заранее и даже с декором. На озере Вяча с самого утра купель ждёт верующих. Здесь и тёплая палатка, где, к слову, рекомендован масочный режим, ковёр из хвои для массажа стоп и купель с природным подогревом.

Павел Щербацевич, водолаз спасательной станции «Вяча»: «Будет легче окунаться, потому что температура воды +3°C, а температура воздуха -24°C. Этот контраст легче переносится».

Для кого-то это народная традиция с религиозным смыслом, для других – хороший повод закалиться. Сегодня смельчаков нырнуть в ледяную воду немного, оно и понятно – праздник формально 19 января.

«Очень благодатный день, этому и погода благоприятствует, и вообще я призываю людей, которые окунаются только раз в год, окунаться чаще. Дело в том, что поднимает настроение, сердечно-сосудистая система улучшается, люди перестают болеть.

«Окунаться это здорово, это при любой погоде можно. Как только выхожу, 10 сек. подождать нужно, а потом будут приятные покалывания и организм начинает согреваться».

Главное, не допустить переохлаждения. Медики настоятельно не рекомендуют окунаться тем, кто неважно себя чувствует. Или страдает хроническими заболеваниями. В остальных случаях главное соблюдать элементарные правила. Перед окунанием размяться, после согреться.

Галина Новская, заведующая пульмонологическим отделением РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии: «Выйдя из воды, должны обтереться до суха полотенцем, выпить чего-нибудь горячего и оказаться в тёплом помещении. И не забывать о дистанции в 1,5 м».

Только в столице окунуться в купель можно в 8 прорубях. Все они вблизи спасательных станций. И уже с 18:00 сегодня здесь многолюдно. Горячий чай, места для переодеваний – есть всё, чтобы экстрим народного обряда прошёл без пагубных последствий для организма. А полупрозрачные фигуры изо льда добавляют событию особую торжественность.

Согласно писаниям, Иисус принял крещение в водах реки Иордан. Отсюда и традиция, но церковь не настаивает на обряде. Гораздо важнее в этот день молиться, делать добрые дела, помогать нуждающимся. Тогда и окунание будет во благо и поможет исцелить не только тело, но и душу.

Протоиерей Федор Повный, настоятель прихода в честь Всех Святых в Минске: «Конечно, прикосновение к святыне с должной верой иногда творит чудо исцеления, но не очищает грехи, как принято считать. Грехи человеку прощаются не за залихватскую удаль, но за искреннее раскаяние в таинстве исповеди».

К крещенским купелям ежегодно только в нашей стране приходят тысячи верующих. Самые массовые окунания по традиции начнутся завтра и продлятся до ночи, если, конечно, пандемия не напугает. Потому как даже сильный мороз точно не станет преградой.

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