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В Турции появятся представительства соцсетей Facebook и Instagram
Источник материала: ОНТ
Представительства социальных сетей Facebook и Instagram появятся в Турции. Они откроются в связи со вступившим в силу законом о регулировании соцсетей. Об этом сообщает
В ноябре 2020 года власти Турции выставили штраф в размере $1,2 миллиона популярным соцсетям: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Periscope и TikTok. Причина – они отказались предоставлять информацию о представителях в стране.
Закон вступил в силу в октябре 2020 года. Согласно ему соцсети с количеством пользователей более миллиона должны иметь представительство на территории страны. Главой должен быть гражданин страны. Также закон обязывает компании хранить данные турецких пользователей на территории страны.
Фото: Globallookpress.com
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Представительства социальных сетей Facebook и Instagram появятся в Турции. Они откроются в связи со вступившим в силу законом о регулировании соцсетей. Об этом сообщает...
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