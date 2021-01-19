В Турции появятся представительства соцсетей Facebook и Instagram

Источник материала: ОНТ

Представительства социальных сетей Facebook и Instagram появятся в Турции. Они откроются в связи со вступившим в силу законом о регулировании соцсетей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замглавы Министерства транспорта и инфраструктуры Турции Омера Фатиха Сайяна.

В ноябре 2020 года власти Турции выставили штраф в размере $1,2 миллиона популярным соцсетям: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Periscope и TikTok. Причина – они отказались предоставлять информацию о представителях в стране.

Закон вступил в силу в октябре 2020 года. Согласно ему соцсети с количеством пользователей более миллиона должны иметь представительство на территории страны. Главой должен быть гражданин страны. Также закон обязывает компании хранить данные турецких пользователей на территории страны.

Фото: Globallookpress.com

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