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Мошенники используют фальшивые сайты «Белпочты» для хищения денег с карт белорусов. Будьте бдительны!
Источник материала: ОНТ
Новый способ похищения денег с карточек белорусов придумали мошенники. На этот раз они используют фальшивые сайты «Белпочты». Ссылки присылают жертвам в мессенджерах. Переходя по ним, покупатели сильно рискуют. Когда бдительность рубль бережёт?
Это не реклама дивана. Просто именно он – причина неприятного инцидента. Семья Лубянских решила обновить мебель, а старую продать. Разместили объявление на популярном сайте. Покупателя долго ждать не пришлось. Приглянулся диван мужчине из Полоцка, он долго расспрашивал про будущую обновку, даже был готов организовать доставку из Минска. Ничто не вызвало подозрений.
И денег нет, и «потенциальный покупатель» больше на связь не выходит. И таких историй всё больше. Обманутые обращаются на «Белпочту».
В контакт-центр и звонят, и пишут по несколько человек в день. Вот только ответственность за подобные ситуации предприятие не несет. И, по сути, «Белпочта» – тоже пострадавший. На кону ведь деловая репутация.
Сайты-подделки в нашей стране постоянно отслеживаются. В прошлом году заблокировано более 900 таких «обманок». Работа эта крайне кропотливая. Ведь создаются фейковые сайты быстрее, чем их удается зафиксировать.
Подобное мошенничество для Беларуси не новинка. Неизвестные в последнее время часто звонят белорусам через популярные мессенджеры, представляются сотрудниками банков. Номера абонентов, как правило, зарубежные. Это и усложняет работу оперативников, чтобы распутать клубок и найти концы, нужно время. Но суть всех этих обманов одна – доверчивость. Человек сам сообщает реквизиты своей банковской карты. Потому ее и обчищают, чаще всего под ноль. Пострадавших тысячи, похищены миллионы.
23,5 тыс. белорусов обмануто именно так. Это статистика за прошлый год. И она не улучшится, пока каждый из нас не начнет заботиться о себе сам. Ведь, как известно, бдительность лучше всего деньги бережет.
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Мошенники используют фальшивые сайты «Белпочты» для хищения денег с карт белорусов. Будьте бдительны!
Новый способ похищения денег с карточек белорусов придумали мошенники. На этот раз они используют фальшивые сайты «Белпочты». Ссылки присылают жертвам в...
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