Мошенники используют фальшивые сайты «Белпочты» для хищения денег с карт белорусов. Будьте бдительны!

Источник материала: ОНТ

Новый способ похищения денег с карточек белорусов придумали мошенники. На этот раз они используют фальшивые сайты «Белпочты». Ссылки присылают жертвам в мессенджерах. Переходя по ним, покупатели сильно рискуют. Когда бдительность рубль бережёт?





Это не реклама дивана. Просто именно он – причина неприятного инцидента. Семья Лубянских решила обновить мебель, а старую продать. Разместили объявление на популярном сайте. Покупателя долго ждать не пришлось. Приглянулся диван мужчине из Полоцка, он долго расспрашивал про будущую обновку, даже был готов организовать доставку из Минска. Ничто не вызвало подозрений.

Екатерина Лубянская: «Он предложил через сайт "Белпочты" овердрафтом якобы оформить доставку, попросил назвать данные. Он на сайт "Белпочты" закинул деньги, стоимость этого дивана, и мы должны были ввести номер карты, и эти деньги нам автоматом перечисляются на карточку. Зашли на этот сайт, он выглядел как настоящий сайт "Белпочты", не отличишь вообще. Я на следующий день иду в аптеку покупать лекарства, мне говорят, карточка заблокирована».

И денег нет, и «потенциальный покупатель» больше на связь не выходит. И таких историй всё больше. Обманутые обращаются на «Белпочту».

«Видимо, вы стали жертвой мошенников. РУП "Белпочта" не предоставляет услуг по переводу денег через сайт предприятия».

В контакт-центр и звонят, и пишут по несколько человек в день. Вот только ответственность за подобные ситуации предприятие не несет. И, по сути, «Белпочта» – тоже пострадавший. На кону ведь деловая репутация.

Анатолий Савельев, специалист по информационной безопасности предприятия «Белпочта»: «Это не сайт "Белпочта", похож, да, может звучать, написано похоже, но, как правило, один или несколько символов будут отличаться, и это уже будет другой ресурс совсем. Как правило, люди не обращают внимание на доменные имена и переходят на поддельные ресурсы».

Сайты-подделки в нашей стране постоянно отслеживаются. В прошлом году заблокировано более 900 таких «обманок». Работа эта крайне кропотливая. Ведь создаются фейковые сайты быстрее, чем их удается зафиксировать.

Александр Симанович, начальник отдела предприятия по надзору за электросвязью «БелГИЭ»: «В 2020 году Министерством информации неоднократно принимались решения о блокировке фишинговых сайтов. Что касается поддельных сайтов РУП "Белпочта", то за 20-й год было заблокировано поставщиками интернет услуг 12 интернет-сайтов».

Подобное мошенничество для Беларуси не новинка. Неизвестные в последнее время часто звонят белорусам через популярные мессенджеры, представляются сотрудниками банков. Номера абонентов, как правило, зарубежные. Это и усложняет работу оперативников, чтобы распутать клубок и найти концы, нужно время. Но суть всех этих обманов одна – доверчивость. Человек сам сообщает реквизиты своей банковской карты. Потому ее и обчищают, чаще всего под ноль. Пострадавших тысячи, похищены миллионы.

Владимир Зайцев, заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси: «Один из показательных примеров, когда у женщины более 200 тыс. долларов таким образом с карт-счета было похищено. Не последнюю роль для роста преступлений сыграла пандемия. В большей степени начали пользоваться интернетом для расчета за товары».

23,5 тыс. белорусов обмануто именно так. Это статистика за прошлый год. И она не улучшится, пока каждый из нас не начнет заботиться о себе сам. Ведь, как известно, бдительность лучше всего деньги бережет.

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